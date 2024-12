ZA OVU VELIKU ZVEZDU JE NAPISANA: Keba snimio duet sa Šejlom, pa otkrio da pesma nije bila namenjena njoj

DRAGAN KOJIĆ KEBA snimio je nedavno duet sa pobednicom „Zvezda Granda“ Šejlom Zonić, a sada je priznao da ta pesma nije bila namenjena njoj.

Pevač je objasnio da je nakon što je čuo Šejlu u takmičenju shvatio da će ona otpevati dobro ovu pesmu, ali je numeru napisao za Šejlinu mentorku Svetlanu Cecu Ražnatović.

-U toj sezoni u kojoj je Šejla sasvim zasluženo pobedila, po sto posto mišljenju publike i kritike, ja sam bio u nekih 10 emisija član žirija. Kada sam je čuo kako peva, bio sam fasciniran, nisam bio upoznat sa njenim radom. Video sam da je to gotov proizvod – rekao je Keba u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodao:

-Pesmu „Ako nam je suđeno“ napisao sam ja i najiskrenije nije bila namenjena Šejli, imao sam Cecu u glavi. Nas dvoje imamo duet već, a ona je tada snimila već dva dueta sa Joksimovićem i Vojažem. Ja sam rekao što sada da puštam to, a slušajući Šejlu shvatio sam da je to to.

(GRAND)