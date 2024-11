ODGOVORNOST PREMA PUBLICI: Toni Cetinski uzbuđen pred koncert u prestonici i otkrio ove detalje (FOTO/VIDEO)

REGIONALNA muzička zvezda Toni Cetinski večeras će održati prvi od dva koncerta u Beogradu, a pre nego što je zapevao pred beograđanima, porazgovarao je sa ekipom "Novosti".

Foto Novosti





- Nemam tremu, uvek imaš osećaj odgovornosti prema publici, straha ima da ne nestane struja, to je tehničke prirode. Pozitivni smo i jako dobro pripremljeni.

Toni je za našu ekipu istakao da lov i ribolov su mu bili relaksacija i odmor, pored priprema za ove koncerte.

- Ribolov me prati od detinjstva, volim ekipu ribolovaca, volim more i tišinu... Zdravo se živi kad se jede riba.

Ovom prilikom Cetinski se osvrnuo i na kolege iz Srbije, te otkrio koga ceni sa ovdašnje muzičke scene.

- Koliko god se neki trudili da nas zavade, ja sam sa Joksimovićem super. Imali smo nekih nedoumica, ali smo super, to se, ne znam zašto, stalno vraća. Imam Harisa, Željka, sa puno ljudi, i sa ženama naravno, Goca Tržan me je prvi put izvela u provod, u noćni život, i to je bilo prvi i poslednji put. Odvela me na neko specifično mesto, a ja se nisam osećao kao da sam deo tog miljea - ispričao je pevač.

On je otkrio i da je veoma naklonjen ženama, pa da je čak mislio da je u prošlom životu bio žena, a u publici večeras se nalazi i njegova supruga.

Toni je prvi koncert u Beogradu započeo pesmom "Kao u snu", a onda nastavio da niže hitove pred publiukom koja je jedva čekala da ga vidi na dobro poznatoj bini.