SVI DETALJI SPEKTAKLA PRED 10 HILJADA LJUDI: Milica Pavlović izazvala kolaps u Laktašima, zbog ogromne gužve policija zavodila red (FOTO)

REGIONALNA muzička zvezda Milica Pavlović je u petak veče pred oko 10 hiljada ljudi održala svoj četvrti koncert u okviru aktuelne turneje “Lav” i uprkos svim izazovnim situacijama publici priredila do sada neviđen spektakl.

Naime, sedam dana pre koncerta Milica i njen tim su saznali da radovi oko renoviranja u hali “Borik” neće biti završeni, te da je neophodno da se koncert odloži za neki drugi datum.

Međutim, Milica nije želela da odlaže koncert koji je u tom momentu gotovo bio rasprodat, pa je zajedno sa svojim timom rešila da pronađe novu dvoranu. Kako u Banja Luci nije bilo dovoljno velike hale u kojoj bi mogli da se smeste svi koji su kupili kartu, koncert je preseljen u dvoranu "Laktaši".

Iako bi se retko koja zvezda odlučila na ovakav potez i postojala je sumnja da neće doći svi oni koji su kupili kartu, jer je pomenuta dvorana u drugom gradu i na udaljenosti od dvadesetak minuta.

Zbog ogromne gužve na putu između Banja Luke i Laktaša je bila ogromna gužva, pa su mnogi saradnici na koncertu do dvorane morali da dolaze u policijskoj pratnji, kako bi na vreme stigli za početak koncerta.

Obučena u crni kombinezon koji je bio optočen zlatnim kristalima Pavlovićeva je ređala hitove poput pesama “Hej Ženo”, “Ne sećam se”, “Operisan od ljubavi”, te uz plesne koreografije i scenske efekte ostavila publiku bez teksta.

Ubrzo je i promenila kostim, pa je publiku ostavila bez teksta obučena u crvenu mini haljinu sa kristalima.

Kao sledećeg gosta Seksi senjorita je predstavila Darka Lazića, te sa publikom podelila informaciju da joj je on prvi pružio ruku prijateljstva i to nakon njenog drugog pojavljivanja u “Zvezdama Granda” tako što je preko menadžmenta angažovao da nastupa zajedno sa njim u Beču.

U toku večeri Milica je promenila pet kostima, pa je publika imala prilike da je vidi i u pink kostimu sa kristalima i perjem, zatim elegantnom crnom odelu koje je imalo kristalne rukave, a zatim i srebrnoj haljini sa kristalnim resama.

Popuarna brineta je koncert zatvorila svojim velikim hitom “Seksi Senjorita”, po kome je i dobila nadimak, a nakon tri sata programa i nakon što je publiku provozala kroz sve emocije, od uzbuđenja, transa i suza, oni su je nagradili tako što su joj nekoliko minuta aplaudirali i skandirali “Mico, mi te volimo”.