PREMINULA NAJVEĆA MUZIČKA LEGENDA: Kvinsi DŽons napustio svet u 91. godini

JEDNA od najvećih muzičkih legenda prošlog veka, zaslužna za najveće hitove Ele Ficdžerald, Frenka Sinatre, Majkla Džeksona i Reja Čarlsa, producent Kvinsi Džons preminuo je u 91. godini, u Los Anđelesu, u svom domu okružen porodicom.

Foto Shutterstock

Džons je tokom godina sarađivao sa nizom svetski poznatih zvezda, uključujući Frenka Sinatru i Reja Čarlsa, kao i sa Majklom Džeksonom na legendarnom albumu "Triler".

Njegov publicista Arnold Robinson podelio je vest i odao počast titanu muzičke industrije.

- Večeras, puna, ali slomljena srca, moramo da podelimo vest o smrti našeg oca i brata Kvinsija Džonsa. I iako je ovo neverovatan gubitak za našu porodicu, mi slavimo sjajan život koji je živeo i znamo da nikada neće biti drugog poput njega. - navodi se u saopštenju.

Foto Shutterstock

Interesantna priča Džonsa počinje od skromnih početaka u južnom Čikagu koja podseća na najveće holivudske filmove. Od bežanja sa bandama ovog grada do samih visina šou biznisa, on je postao jedan od prvih Afroamerikanaca koji su napredovali u Holivudu i njegov katalog bogat je najvećim i najbitnijim trenucima američke ritam i bluz scene.

Godinama se širila glasina da ne postoji ljubitelj muzike koji ne poseduje makar jedan album ili ploču sa njegovim imenom, a isto važi i za lidere u industriji i šire koji nije imao makar jednu vezu sa njim.

U Džonsovom društvu bili su i predsednici i strani lideri, filmske zvezde, muzičari, filantropi i biznismeni.

Bio je na turneji sa Grofom Bejsijem i Lajonelom Hamptonom, aranžirao ploče za Sinatru i Elu Ficdžerald, komponovao muziku za filmove i organizovao prvu inauguraciju predsednika SAD Bila Klintona i nadgledao snimanje svih zvezda "We are the world" , dobrotvorni rekord za pomoć gladi u Africi iz 1985.

Lajonel Riči, koji je koautor "We are the world" i bio je među istaknutim pevačima, nazvao bi Džonsa „glavnim orkestratorom“.

U karijeri koja je počela kada su ploče još uvek puštane na vinilu pri 78 obrtaja u minuti, najveće počasti su verovatno pripale njegovim produkcijama sa Džeksonom: Off the Wall, Thriller i Bad bili su albumi skoro univerzalni po svom stilu i privlačnosti.

Džonsova svestranost i mašta pomogle su da izazove eksplozivne talente Džeksona dok se transformisao iz dečje zvezde u „Kralja popa“.

Na takvim klasičnim numerama kao što su Billie Jean i Don't Stop Till You Get Enough, Džons i Džekson su kreirali globalni zvučni pejzaž od disko, fanka, roka, popa, R&B i džeza i afričkih pesama.

Thriller je prodat u više od 20 miliona primeraka samo 1983. godine i borio se sa Eagle's Greatest Hits 1971-1975, između ostalog, kao najprodavaniji album svih vremena.

Foto Shutterstock

- Ako album ne prođe dobro, svi kažu da je to bila greška producenta; pa ako bude dobro, trebalo bi da bude i vaša 'greška'- rekao je Džons u intervjuu za Kongresnu biblioteku 2016.

- Tragovi se ne pojavljuju odjednom. Producent mora da ima veštinu, iskustvo i sposobnost da vodi viziju do kraja - dodao je.

Lista njegovih počasti i nagrada ispunjava 18 stranica u njegovoj autobiografiji K iz 2001. godine, uključujući 27 tadašnjih Gremija (sada 28), počasnu nagradu Akademije (sada dve) i Emi za "Roots".

Dobio je i francusku Legiju časti, nagradu Rudolf Valentino od Republike Italije i priznanje Kenedi centra za doprinos američkoj kulturi.

Bio je tema dokumentarnog filma iz 1990.

(Najtli)