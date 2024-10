RADA MANOJLOVIĆ U VELIKOM ROĐENDANSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Zauvek ću biti dete iz naroda (FOTO)

KADA počinjete od nule, sve sami gradite, stvarate, bez ikoga da vam pomogne, naravno da je teško. Baš iz tog razloga, kada se okrenem iza sebe, vidim koliko hitova imam, ljude koji me vole, prate na nastupima, hvale, kad vidim svoj dom, srce mi je puno, jer znam da sam uradila pravu stvar i da su se sav moj trud i rad isplatili.

Foto: Privatna arhiva

Ovako, u dahu, sećajući se svih svojih muzičkih koraka, za "Novosti" govori Radmila Rada Manojlović, uz posebnu čestitku našem listu povodom 71. rođendana. Jedna od najvećih folk zvezda mlađe generacije nije se, priznaje nam, uklapala u estradne šablone u kojima su jasno definisana "neka pravila". Sve je ulagala u svoju karijeru, velike hitove i porodični dom u selu Četereže, a novim četvrtim albumom "Prva dama" oborila je sve rekorde slušanosti:

- Presrećna sam otkako je izašao ovaj album. Jedva sam čekala da narod čuje i vidi pesme na kojima sam dugo radila sa puno energije i napora. Posebno me je obradovala velika podrška cele estrade i gotovo svih kolega. Cele godine se osećam kao "Prva dama", a tek očekujem da sledeća godina bude moja. Foto: Privatna arhiva

*Pre pune dve decenije ste se pojavili na audiciji za "Zvezde Granda", u Požarevcu. Kakva su vaša sećanja na to?

- Nezaboravna. Znam da sam veče pre audicije odlučila šta ću pevati, tako što sam gledala "Ljubav na seoski način", gde Silvana Armenulić peva pesmu "Srećo moja", koju ja do tada nisam znala. Te večeri sam je naučila i pevala sutradan na audiciji, kao i drugu pesmu "Ja te pjesmom zovem" Hanke Paldum i odmah prošla dalje. Tata je zbog toga bio sumnjičav i malo me je kritikovao, što sam u tom trenutku eksperimentisala, ali se pokazalo da su moje impulsivne reakcije i prvi osećaj koji dobijem kad čujem neku pesmu, dobri po mene i moju karijeru.

*Kako biste opisali vaš profesionalni put, da li ste nešto mogli drugačije, bolje, lakše?

- Uvek može bolje, ali ja sam mnogo zahvalna na tome što sam učestvovala u trećoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" 2007, koja se na kraju ispostavila kao najpopularnija. Nakon završenog serijala, odmah sam dobila prvi hit "Nikada više", za kojim su se, iz godine u godinu, ređali "Bolje ona nego ja", "Deset ispod nule", "Rođendan", "Marakana", "Alko-test", duet sa Sašom Matićem "Mešaj mala". Kada su u pitanju manje popularne pesme, volela bih da numera "Puca led" oživi, jer ona ima potencijal da dugo traje. Dete sam iz naroda i publika me je prihvatila kao nekog svog i zadovoljstvo je moje, što me i dan-danas vole i stari i mladi.

*Da li vam je, kao detetu sa sela, bilo teže da napravite karijeru od kolega koje su odrastale u gradu?

- Naravno da jeste. Odmalena sam morala da se dokazujem, da ojačam i budem istrajna u onome što radim. Počevši od odeće, šminke, frizure, do sve učestalijih putovanja na takmičenja u Beograd, a koja su znala da budu naporna i iziskivala velike troškove. Iskreno, zbog toga što sam sa sela, danas sam tu gde jesam.

*U vašem receptu za trajanje, koji "začini" su neizostavni?

- Moj recept je čudan i mislim da mnogima ne bi uspeo, s obzirom na moju diskografsku pauzu od osam godina, pre albuma "Prva dama". Pored dobrih pesama, ono što se ljudima duboko urezalo u pamćenje i što me je obeležilo za ceo život su, mislim - iskrenost, neposrednost, osmeh, pozitiva i duhovitost. Od kada sam kročila na javnu scenu nisam se promenila, uobrazila... mislim da to narod i te kako ceni. Jednostavna i opuštena sam, valjda je to "tajni začin".

*Vrlo ste neposredni u komunikaciji.

- Kako kad. Iskrenost nije bila dobra za posao i moju karijeru, jer ne treba uvek da čovek polazi od sebe i da misli da, ako je on iskren i neko drugi će isto postupiti. Uvek sam iskrena i to smatram vrlinom. Međutim, spontanost me je dovela da me baš zbog toga narod voli. Volim obične i jednostavne ljude, jer sam i sama takva i sa mnom svi znaju na čemu su.

*Aktivni ste na društvenim mrežama...?

- Gradila sam karijeru bez društvenih mreža. U tom kontekstu, ponekad mi je bilo naporno da ispratim sve to, jer je ranije bila dovoljna dobra pesma, promocija i gostovanje u nekoj televiziji. Sada, ako vas nema pet dana na "Instagramu", ispadnete iz zone interesovanja. Smatram da je u redu da objavim nove pesme i listu koncerata i nastupa, ali me opterećuje trend da se 24 sata - sedam dana nedeljno, obraćam javnosti... bežim od toga maksimalno.

*Vašu karijeru već duže vreme vodi sestra Marija...?

- Ona je jako bitna stavka u svemu ovome. Svojom energijom i dobrom organizacijom, sve nas je digla na noge i učinila da album "Prva dama" izađe baš, kako je planirala, na moj 39. rođendan, 25. avgusta ove godine. Što se tiče odabira pesama i pevanja u studiju, ne želi da se meša, samo daje svoje mišljenje, ali ipak ja donosim krajnje odluke. Definitivno dobro funkcionišemo zajedno. Maja je oduvek bila organizator svega i svačega u našoj kući. Svih slavlja, proslava, rođendana. Veoma je odgovorna i ako ona kaže da će se nešto odraditi, ne postoji sila koja može u tome da je spreči.

*Gde bežite kada vam je previše popularnosti?

- Ja sam svuda ono što jesam i to me spasava, ali nisam neko ko često izlazi i kreće se među ljudima. Ne moram da glumim i da se trošim na foliranje, tako da i ne pokušavam da bežim. Kada mi baš i nije do pojavljivanja, dovoljno je da se sakrijem u svoja četiri zida, najčešće mog doma u Četerežu. Tu mogu da budem ona stara Radmila koju tata vodi na njivu, da joj pokaže šta je sve zasejao i koliko je trešnja rodila ove godine, vodi me u voćnjak da se pohvali šta je sve sazrelo, pokazuje dokle je stigao sa popravkom traktora u svojoj mini auto-mehaničarskoj radnji, vodi u obilazak živine i drugih domaćih životinja u dvorištu, a tu je neizostavno objašnjavanje kako se peče rakija ili pravi gulaš. Foto: Privatna arhiva

LIČNI I FAVORITI PUBLIKE

*Novi album broji 10 numera, koja je autobiografska, a za koju mislite da će se najviše svideti publici?

- Moja omiljena, a ujedno i biografska pesma je "Srce", ali i "Baksuze". Favoriti publike zasad su: "Prva dama" i "Bum bum". Svaka pesma će naći svoj put. Foto: Privatna arhiva

OSTANITE PORODIČNE "NOVOSTI"

- IZUZETNO sam ponosna na naše veliko prijateljstvo i uspešnu saradnju od početka moje karijere, jer ste list sa najdužom tradicijom i jedan od glavnih izvora informisanja u našoj porodici. "Večernje novosti" su simbol za poverenje i baš to je nešto što vam želim da ne izgubite u decenijama koje dolaze, a istovremeno i molba da se ne menjate i da ostanete porodičan list, dostojanstven i na nivou.