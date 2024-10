BILO JE TEŠKO, ALI NAS JE OJAČALO: Tamara Milutinović i njen suprug su se borili sa velikim problemom - „Javnost to nije znala“

TAMARA MILUTINOVIĆ i njen suprug, fudbaler Darko Jeftić, ove godine su postali roditelji devojčice Emili, a javnost je tek nakon toga saznala kroz šta je pevačica prolazila tokom trudnoće.

Foto: Novosti

Tamara je otkrila da je njena trudnoća bila ispunjena izazovima, uključujući emotivne i fizičke prepreke koje je morala da prevaziđe.

-To niko ne zna, mislim na javnost. Baš nisam želela da pričam o tome. Zajednički smo podneli taj pad, ali to nas je ojačalo. Bilo je to jako teško. Veoma traumatično sam to doživela, kao i svaka žena. Bili smo jedno drugom velika podrška u tim trenucima, kao što smo i svakog dana, inače – rekla je ona.

Foto: Vuk Papić

-Govorili smo jedno drugom da je tako moralo da bude i da će sve doći na svoje, da ćemo imati puno dece. Na kraju nam je Bog podario Emili. Ja zapravo nisam izgubila bebu. Ona je sve vreme bila tu, iako su doktori rekli da je nema. Sve je bilo kako treba zapravo. Čudno, zar ne? Doktori su mi konstatovali spontani pobačaj, a to nije bio – objasnila je Milutinovićeva za „Hajp“.

– Nakon mesec dana sam saznala da to ipak nije bio slučaj. To je vidno bio spontani, ali, eto, ostala je tu, sakrila se, đavolak mali. Nije se videla na ultrazvuku. Doktori su rekli da je „otišla“ i onda je krenuo ceo taj prirodni proces. Međutim, ona je htela da se rodi. Veliki je borac. Imala sam jako rizičnu trudnoću vođenu pod budnim okom lekara – dodala je pevačica.

Foto: Vuk Papić

–Bila sam jako dugo u Narodnom frontu. Ne volim da se sećam toga, naročito zato što je Emili sada živa, zdrava i ništa joj ne fali, ali da je bilo strašno – bilo je. Povukla sam se tih devet meseci, ne zato što fizički nisam to mogla da iznesem nego zato što mi je psihički sve teško padalo i nisam htela da se stresiram i opterećujem – ispričala je Tamara.

–Suprug mi je bio najveća podrška. Bez njega ne znam kako bih to pregurala. Mogli su svi tu da budu, i moji i njegovi roditelji, ali bez njega teško. Postoje periodi kada on tu ne može da bude zbog posla, ali srećom tada je tu bio – zaključila je Milutinovićeva.

