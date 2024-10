"VOLETI U BEOGRADU" Iva Štrljić predstavila novu knjigu, a ceo prihod poklanja deci iz "Zvečanske"

KNjIGA u kojoj je Beograd glavni lik.

Foto: M.P./ATAImages

Glumica i spisateljica, Iva Štrljić, predstavila je svoju novu knjigu - četvrtu po redu. U Skupštini grada Beograda ona je govorila o knjizi "Voleti u Beogradu" i istakla kako je glavni lik ovog dela upravo - srpska prestonica.

Iva je knjigu posvetila Beogradu kao čuvaru najlepših uspomena, a sav prihod od prodaje ići će u humanitarne svrhe - deci iz "Zvečanske", tačnije Centaru za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

- Smatram da je deci iz "Zvečanske" ljubav najpotrebnija, nadam se da će taj mali doprinos uneti radost u njihove živote - istakla je glumica.

Foto: M.P./ATAImages



Štrljićeva kroz nekoliko priča vodi čitaoce kroz ulice Beograd, istražujući kako svaki deo grada može da postane mesto uspomena na prve ljubavne trenutke ili druge važne događaje. Foto: M.P./ATAImages





- Pokušala sam da u novom izdanju ne govorim samo o strogom centru prestonice, nego da čitaoce provedem i kroz ostale delove Beograda. Ipak, poslednja priča u knjizi odigrava se u Beogradu na vodi. Koliko god da je knjiga u suštini ljubavna, kraj nije tužan nego srećan. Priče nisam pisala po svom životu, reč je o fikciji. Kritikuju me često, govore kako je jedna glumica prešla u pisce, kao da nisam merodavna za taj posao, a moj spisateljski talenat i ljubav prema pisanju sam dugo krila. Kada sam upisala FDU, čitala sam pesmu koju sam sama napisala, ali sam izmislila ime autora jer me je bilo sramota da kažem da sam ja. I na kraju sam položila. Ne volim slobodno vreme, uvek sam u obavezama i zato je moguće spojiti glumački posao sa poslom pisca. Volela bih da se po mojoj knjizi napiše i serija, to mi je neostvarena želja - istakla je glumica.

Foto: M.P./ATAImages



O knjizi su, pored autorke, govorili i voditeljka Suzana Mančić, kao i književni kritičar i recenzent prvog izdanja "Voleti u Beogradu", Petar Arbutina.

- Svi veliki pisci su pisali o svojim gradovima i velikim ljudima u njima, a neretko se dešavalo da zbog tih dela gradovi budu poznatiji. Kada bi nestali, ljudi bi po tim delima tačno mogli da znaju kako su izgledali njihovi delovi. Isto je i sa Beogradom. Iva poseduje talenat za opisivanje i njeni opisi imaju unikatan potpis. Sećam se tačno opisa štrika iz jedne od priča. On je bio toliko živ da sam ja tačno znao kako on izgleda, mogao sam da zamislim čitavu sliku o kojoj pripoveda. Jedino što mi se ne sviđa iz Ivinog dela su citati drugih pisaca na samom početku, ali ni to ne kvari sveukupni utisak - rekao je Arbutina.

Ovo nije prva knjiga Ive Štrljić. Prethodno je izdala naslove "Nemaš pojma koliko te volim" i "Znam da misliš na mene", kao i "Voleti u Beogradu".