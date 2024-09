NAJTEŽE JE BILO PRIČATI RUMUNSKI: Maja Berović za "Novosti" o ulozi u filmu "Megdan: Između vode i vatre", novom albumu i nastupima (FOTO)

REGIONALNA muzička zvezda Maja Berović deo je ekipe filma "Megdan: Između vode i vatre", koji je snimljen po motivu pesme „Čovek sa Mesecom u očima“, Đorđa Balaševića, producirao ga je njegov sin Aleksa, a nedavno je imao beogradsku premijeru.

Foto: Novosti

Prvi put se publici predstavila kao glumica i kaže da je presrećna zbog toga. U filmu igra Moldavku i govori na rumunskom jeziku:

- S obzirom na to da nikada nisam bila u Rumuniji, kao i da nisam imala dodira sa tamošnjim jezikom, pomalo mi je bilo teško, ali svakako je predstavljalo veliki izazov. Kada su mi rekli da ću glumiti na stranom jeziku, baš me je to privuklo. Ne volim jednostavne stvari, kod mene mora sve da bude komplikovano, pa i prva filmska uloga, uloga jedne jake, interesantne vrlo uticajne i moćne žene. Velika mi je čast što sam deo tog filma, kako zbog Alekse koji je vrhunski organizator, tako i zbog svih velikih glumačkih imena - priča Maja. Foto: Novosti

Podsetimo, reč je o sportskoj drami koja prati čuvara diskoteke koji je pri kraju svoje borilačke karijere, ali ima i moralni dug iz prošlosti koji dolazi na naplatu. Maja je tu stala rame uz rame sa Viktorom Savićem, Enisom Bešlagićem, Petrom Božovićem, Vojinom Ćetkovićem, Aleksandrom Radojičićem, Jovanom Balašević.

- Igram Evgeniju Cezban, ćerku moldavskog generala Cezbana, bahatu, ali istovremeno veoma inteligentnu. Odrasla je okružena luksuzom, sjajem i bogatstvom. Kao naslednica svega toga, nije se zadovoljila samo uživanjem u privilegijama, već je svoj hobi pronašla u organizaciji jednog od najplaćenijih turnira u istočnoj Evropi. Sa elegancijom i samopouzdanjem, Evgenija koristi svoju moć i uticaj kako bi učvrstila svoj položaj, pažljivo birajući trenutke kada će pokazati svoj oštar um i preduzetnički duh. Eto, ona je sve što nisam ja (smeh).

Naravno, Maja ne zanemaruje svoju primarnu karijeru, pa je tako može videti najrazličitija publika.

- Svaki nastup doživljavam kao nešto veliko i sa istim žarom se za svaki spremam. Nije važno da li je to manji klub ili veći koncert, za mene je uvek isti osećaj.

Na pitanje da li će publiku obradovati novim albumom, odgovara da je sve završeno. Čeka se samo trenutak kada će predstaviti nove pesme. Za početak, pripremila je "A stranu" novog albuma.

- Veoma uskoro ćete moći da čujete nešto što će vas iznenaditi - bila je tajnovita Maja. Foto: Aleksandar Batajić

MAMIN MALI VRTIREP

ENERGIJU Maja, kaže, crpi od sinčića Lava, kojeg je dobila u braku sa Alenom Dragosavom.

- Pravi je mali vrtirep. Moja majka kaže da sam i ja takva bila kada sam bila mala, nisam se zaustavljala. Isti je ja, voli muziku, to dete nikad ne ćuti - otkrila je Maja, osvrnuvši se i na vaspitanje.

- Nisam stroga. Sve dolazi iz kuće, pa ću se truditi da sve ono što sam naučila kao dete i postala kroz godine, prenesem na Lava - zaključuje muzička zvezda.