"NIKAD MI TO NIJE GOVORIO..." Popularni glumac ostao u šoku posle novih saznanja o Metjuu Periju

DEJVID Švimer, poznat po ulozi Rosa Gelera u seriji "Prijatelji", nedavno je gostovao u podkastu "Origins with Cush Jumbo", gde ga je iznenadila priča voditeljke Kuš o njegovom preminulom kolegi Metjuu Periju.

Foto: Printskrin

Peri, koji je sa Švimerom glumio u "Prijateljima" deset sezona, jednom je pred njom pohvalio Švimerov talenat, pogotovo kada se radi o fizičkoj komediji.

Naime, s voditeljkom je Peri sarađivao u seriji "The Good Fight" pa su se dotakli Švimera.

- Peri je rekao da to uopšte nije bilo nasumično i da si ti bio ključna figura u svakoj sceni - rekla je Džambo Švimeru tokom podkasta, te dodala:

- Rekao je da su svi gledali prema tebi kako bi znali u kojem fizičkom smeru treba da ide scena, što smatram velikim komplimentom.

Foto: Printcsreen/Jutjub

"Nikad mi to nije govorio"

Švimer je ostao zatečen ovom pričom i rekao je da nije očekivao takav komentar od Perija:

- To je ogromna pohvala i iznenađen sam jer je Matju bio suzdržan prema meni. Nikad mi to nije govorio, ali cenim to jako.

Švimer je takođe istakao da su njegova rigorozna pozorišna obuka i predanost preciznom planiranju svaki put igrali ključnu ulogu u njegovoj fizičkoj izvedbi.

- Uvek sam pažljivo strukturirao i koreografisao fizičke trenutke u scenama, ne samo kako bih izbegao povrede već i kako bih mogao te pokrete da ponovim mnogo puta. Mislim da se na to možda Peri referirao - rekao je Švimer.

Podsećamo, Metju Peri preminuo je prošlog novembra u 54 godini.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO: Danica Radulović: “Oskar je politizovan, naš film tamo nikada neće proći!” | Bindž 15