SUROVO JE VREME, SUROVI SU LJUDI: Tamara Milutinović progovorila o strahu sa kojim se suočila - "Moja situacija je bila takva“

TAMARA MILUTINOVIĆ izazvala je pravu pometnju na estradi svojim povratkom na scenu sa hit numerom „Cakum Pakum“, a ovaj muzički povratak nije prošao nezapaženo, a pesma je u kratkom vremenskom periodu osvojila srca mnogih i postigla veliki uspeh.

Foto: Vuk Papić

Tamara je sada na svom Instagram profilu podelila emotivnu objavu, u kojoj je otvoreno govorila o svojoj borbi i strahovima sa kojima se suočila tokom povratka na muzičku scenu.

Foto: Novosti

Naime, pevačica je priznala da je period povlačenja zbog trudnoće i rođenja ćerke Emili bio ispunjen brojnim izazovima, uključujući i strah od ponovnog pojavljivanja na javnoj sceni.

Ipak, presrećna je što je publika prepoznala njen trud, ljubav i posvećenost, te je nagradila velikim uspehom njene pesme.

– Nije da nisam tog 17. juna verovala u sebe, u svoje saradnike, u pesmu „Cakum pakum“, ali verujte mi sada na reč – nijednog trenutka nisam se nadala da ćemo svi zajedno, da će ta pesma, doživeti ovoliki uspeh! I sada ovo zvuči kao još jedno kliše obraćanje, nešto što često čujete od nas pevača, ali moja situacija je bila takva da jednostavno nisam bila prisutna. Zbog trudnoće, a kasnije rođenja naše Emili, povukla sam se jer je to bila moja odluka, najbolja u tom trenutku, zbog isključive želje da joj se posvetim i uživam u njoj i porodici – započela je pevačica objavu, pa dodala:

-Sa raznim stvarima se mi žene borimo u tom periodu, a jedna od njih je i taj neki strah od povratka na posao, na teren… Surovo je vreme, surovi su ljudi, ako odeš misliš da je teško vratiti se na nivo na kom si bio, a tek koliko ti truda treba da bi postigao još više… Kad ono, evo gde smo danas.. Desilo se to da ste vi, dragi ljudi, prepoznali ljubav, želju, volju, desilo se to da se ova pesma tako tiho probila do svih vas. Ne želim da krijem koliko sam ponosna što je „Cakum pakum“ na samom vrhu po slušanosti, što smo bez plaćene reklame za dva meseca stigli do preko 13 miliona i 600.000 pregleda! Hvala vam za ovaj vetar u leđa, hvala za ljubav! Čekaju vas divne stvari iz ove kuhinje, krčkaju se...

(GRAND)

