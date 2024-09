TO SE DESILO STICAJEM OKOLNOSTI: Odrastao u Konjicu, a evo gde je zapravo rođen Dragan Stojković Bosanac

DRAGAN STOJKOVIĆ BOSANAC veoma često govori o svom Konjicu gde je proveo detinjstvo, ali mnogi ne znaju gde je zapravo rođen.

Foto: ATA images

Bosanac je rođeni Sarajlija, ali kako je objasnio, sticajem okolnosti je tu rođen.

-Moj pokojni otac je bio oficir i sticajem okolnosti se moje rođenje zadesilo u Sarajevu, a u Konjicu sam završio osnovnu školu i gimnaziju- objasnio je Stojković.

Foto: Novosti

Svog detinjstva se seća sa osmehom, ali i dolaska u Beograd davne 1973. godine.

Danas je jedan od retkih javnih ličnosti koji sa ponosom govori o mestu gde je napravio prve korake, igrao fudbal i išao u školu.

-Konjic je mali grad, ali prvi gde reka Neretva nailazi. U vreme kad sam ja bio mali mogla se voda i piti. Vrlo me je zanimalo, ne samo na estradi, nego generalno, zašto ljudi javno ne žele da se sete odakle su, svoje prošlosti i svog detinjstva. Često sebe pitam gde su oni rođeni, ko su oni, da li se stide ili imaju loše uspomene na detinjstvo- rekao je Bosanac u emisiji „Iz profila“, a potom nastavio:

-Ja u mom detinjstvu, od kada znam za sebe, mogu samo da pričam o lepim stvarima. Između ostalog vrlo sam bio privilegovan jer je moj otac Milun bio oficir, a majka Milena domaćica. Živeo sam u dosta pristojnim materijalnim uslovima. Nisam oskudevao ni u čemu, bio sam spreman da budem lekar, pravnik ili kako sam ja želeo pilot.

Foto: Novosti

Za razliku od mnogih, Bosanac je muzikom počeo da se bavi iz čiste ljubavi.

-Nisam osetio nikakve tegobe i nisam počeo da se bavim muzikom iz nemaštine. Mnoge naše zvezde žele da izazovu tugaljiv odnos publike jer kažu da su počeli da se bave muzikom jer nisu imali hleba da jedu. Onda nisu ni trebali da se bave muzikom, nemojte da se lažemo. Muzika nije jeftina, jedino u našoj državi smo počeli da tretiramo muziku kao socijalu. Moje bavljenje muzikom je bio luksuz koji sam ja mogao sebi da priuštim. Moj otac nije bio general- istakao je Dragan.

Foto: Printskrin

Danas važi za jednog od najstrožih članova žirija, bar kako kažu pojedine zvezde „Granda“, a malo ko zna da je u mladosti bio veoma nestašan i emtivan momak.

-Bio sam vrlo nestašan dečak, ali u granicama ne velikih batina i bez ikakvog lopovluka, krađe ni mangupluka u to vreme. Kad odem u školu i vratim se, moj otac je već, od vrlo poštovanih nastavnika, saznavao gde sam ja bio. Uvek je znao sa kog časa smo pobegli, to je bilo drugo vreme. Voleo sam da budem u parku blizu kuće, to je bio jedan od najlepših parkova, pun ruža i bez automobila. Tu se pecalo, zaljubljivalo, pa se išlo u bioskop… Pa čak se neko potuče tu, kako smo mi govorili da se neko išeketa- sa osmehom se prisetio, a na pitanje da li se više tukao ili zaljubljivao, Bosanac je odgovorio:

-Zaljubljivao sam se, više sam bio emotivan i uvek sam iskazivao to prema devojčicama i dosta mi se uzvraćalo. Važio sam za jednog finog mangupa (smeh).

(GRAND)

