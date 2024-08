LJUBAV JE UZVRAĆENA: Elma Sinanović čarobnim koncertom dovela atmosferu do usijanja na "Roštiljijadi" (FOTO/VIDEO)

PETE večeri 34. po redu leskovačke „Roštiljijade“, publika je uživala uz dobar provod i koncert folk zvezde Elme Sinanović.

Foto: Pixel Studio

Elma je uspela da zadovolji sve muzičke ukuse na centralnom Gradskom trgu u Leskovcu, gde je publka neprestano đuskala uz njene hitove. Foto: Novosti

- Nisam u Leskovcu prvi put, ali prvi put na ovoj manifestaciji. Zaista sam oduševljena gostoprimstvom, jer to može samo Jug Srbije. Ljubav je uzvraćena. Volim da osetim publiku, da vidim šta ona voli, šta želi, kako reaguje i onda prilagodim svoj nastup njihovom ukusu - istakla je Elma za „Novosti“, sa novinarom Dušanom Cakićem i zvaničnim voditeljem "Roštiljijade", nekoliko minuta nakon spektakularnog koncerta i dodala da iako, pored mnošto hitova, koji krase njenu karijeru, ona je u muzičkom studiju i polako osluškuje melodije za novi album. Foto: Novosti

- Nove pesme se rade, ali nikud ne žurim. Studiozno pristupam tome, jer „problem“ svakog pevača je što nikada ne znate, šta će biti hit. Ne kalkulišem, idem srcem i želucem, slušam sebe, mora da me „dirne“, a onda to i snimim. Do sada se ispostavilo, kao ispravno. Dok je dobrih pevača i kompozitora, biće i dobrih pesama. Imam nekoliko njih u fioci, ali kada bude vreme za izlazak, biće, važno je, da je kvalitetno – veli nam folk zvezda. Foto: Pixel Studio

Trideset godina je dug i uspešan Elmin estradni staž, a muzička zvezda navodi da ima u planu da uradi još rimejkova i obrada svojih hitova, kao što je bilo za nekoliko njih u prethodnom periodu, a jedna od pesama biće „Elma“ sa njenog prvog abluma, izdatog 1994. godine.

- Fokusirala sam se na snimanju obrada, pesama koje su novijeg datuma, ali koji su možda i najveći hitovi, ostalo je još par njih, upravo sa albuma, sa početka moje karijere, pa će i „Elma“ doći na red. Kada sam se pojavila, bila je upečatljiva pesma, ali i sama ja, jer nosimo isti naziv i evo, tu sam tri decenije sa vama. Foto: Pixel Studio

Poslednji njen album nosi naziv „Nirvana“, koliko je „nirvana“ prisutna u njenom privatnom životu, Elma govori:

- Naravno da postoji, znam da odvojim poslovno od privatnog, ali i obrnuto. Profesionalna sam i trudim se da, kada se nešto radi, to bude na savršenom nivou. U slobodno vreme, potpuno se isključim iz svega, tada odmaram, šetam, spavam, jedem i pijem (smeh), provodim vreme sa svojom porodicom i prijateljima, opuštenost za „sve pare“, kako kažemo u narodu (smeh). Zavisi šta je i za koga „nirvana“, za mene je upravo to, pravi odmor - zaključuje nam muzička zvezda. Foto: Pixel Studio

Koncert je započela hitom „Ah, tugo, tugo“, a potom su ređale ostale Elmine numere, kao što su: „Korak do dna“, „Gradske priče“, „Čarobrno, čarobrno“, „Ruka pravde“, „Nije vetar, nije kiša“, „Treba mi“, „Sat što kasni“. Foto: Pixel Studio

Publika je puna tri sata pevala sa Elmom uglas i oduševljenja otišla svojim kućama. Foto: Pixel Studio

