MARJAN PETROV jedan je od najuticajniji frizera na našim prostorima, a ovaj talentovani momak, koji dolazi iz Makedonije, ulepšava većinu naših poznatih zvezda, pored toga, imao je prilike i da radi sa svetski poznatim imenima.

Foto: Printskrin Instagram/marjan__petrov

Našeg poznatog frizera smo pitali kako je raditi sa srpskom estradom, ali i sa pripadnicima svetskog šou biznisa. Ko je najzahtevniji, ko traži "dlaku u jajetu" i da li je istina da su najveće zvezde zapravo najlakše za saradnju?

Kako je iz malog mesta u Makedoniji osvojio ceo svet?

Poznato je da naše poznate dame često nastupaju u Makedoniji. Upravo su koncerti i nastupi ukrstili puteve Marjana Petrova i najvećih estradnih zvezda sa Balkana. O njegovom talentu već se uveliko govorilo.

Sa mnogima je postao dobar prijatelj, a mnoge je nastavio i privatno da sređuje, ne samo za javne nastupe.

- Sa zadovoljstvom sledim njihove nastupe i uživam sa njima, što privatno, a što radeći na njihovoj lepoti – kaže naš sagovornik, poznati frizer.

Došao je iz malog mesta sa velikim ambicijama

Krenuo je iz svog rodnog mesta - Strumice i imao je samo makaze, četku i veliki san.

Prvo je počeo da frizira svoje najbliže, zatim komšiluk, a kako se vest o njegovom umeću brzo širila, postao je najbolji frizer u Strumici, zatim šminker i osvojio titulu najuticajnijeg savetnika za lepotu. Postaje poznat i van granice svoje zemlje i tako počinje njegova saradnja sa pevačicama sa našeg estradnog neba.

Među njima su Slađa Alegro, Jelena Tomašević, Džejla, Tea Tairović, Jelena Rozga, Nikolija, Ivana Bum Nikolić, Tijana EM, Sandra Afrika, Edita. Sa svima njima i danas sarađuje.

- Sa svim pevačima gore pomenutim imam, pre svega, iskrenu i lepu saradnju, ali moram da izdvojim najveću jugoslovensku zvezdu – Lepu Brenu. Saradnja sa njom počela je pre mnogo godina, dala mi je toliko poverenje da se poigram njenim izgledom – navodi on.

Nismo mogli a da ga ne pitamo kakva je, zapravo, Lepa Brena?

- Ona je toliko velika zvezda, a toliko skromna. Pravi je profesionalac i verujete mi, neizmerno sam zahvalan što je odabrala baš mene – ističe.

Zarada mu nikad nije bila motivacija za rad

Kada se priseća početaka, navodi da mu nikada zarada nije bila osnovna motivacija za rad. Njega prati izuzetno dobra reputacija, zbog čega su danas njegovi roditelji ponosni.

- Uz nesebičnu podršku mojih roditelja uspeo sam da otvorim svoj prvi salon. Nekoliko godina kasnije, moj san posato je stvarnost kada sam otvorio veliki i moderan salon, u kom se stotine zadovoljnih klijenata osećaju kao kod kuće - priča Marjan.

Priznao i sa kim mu je bilo najteže da radi

- Uh, ne mogu da izdvojim najgoru saradnju, oni se prepuste meni, zajedno uživamo u toj radnoj atmosferi ulepšavanja, a kada svoju zamisao pretočim u delo, onda je najveća sreća kada one odu zadovoljne svojim izgledom. No, mogu da kažem da mi saradnja sa Milicom Pavlović nije ostala u najlepšem sećanju, te se nadam da ću u budućnosti moći da promenim to mišljenje – navodi Petrov.

Slađa Alergo mu je više od prijatelja

Suprotno pomenutom primeru, jednu od najboljih saradnji imao je sa, kako kaže, njegovom Slađom Alegro.

- Ona je moja najveća podrška i mogu da kažem da je toliko verovala u mene da je upravo ona bila ta moja poveznica sa srpskom estradom. Slađa je meni više od prijatelja, ona je moja familija – kaže Petrov.

Susret sa Jasmin Levi

Mnogi ističu da je njegov najveći uspeh, zapravo, saradnja sa svetskom muzičkom zvezdom Jasmin Levi.

- Imao sam tremu, nisam znao kako da ispunim njene kriterijume. Ta autentična pojačana šminka i specifična frizura koja odlikuje njen stil, ali pored sve treme, uspeo sam da je usrećim i da ispunim njena očekivanja – navodi poznati frizer.

Na Bočelijevom koncertu bio je rame uz rame sa svetskim zvezdama

Pored ove svetske zvezde, Marjan je zasijao i u Dubaiju kada je Jelena Tomašević bila specijalni gost na koncertu Bočelija - i to sasvim slučajno i spontano.

Tada sam imao retku priliku da stojim “rame uz rame” sa najvećim svetskim zvezdama kao što je Ana Netrebko, sa kojom sam uživao u bekstejdžu, i koja mi je dozvolila da se poigram sa njenim izgledom. Sa ovim iskustvom mogu slobodno da kažem da su najveće svetske zvezde najskromnije i najbolje za saradnju.

Njegova kreativnost nema granica

U ovoj profesiji najteže je uskladiti frizuru sa fizionomijom lica i konstitucijom tela, a opet, sa druge strane, postići taj holivudski efekat koji poznate dame očekuju – što njemu uspešno polazi za rukom godinama.

- To je mala umetnikova tajna. Nije teško kada voliš ono što radiš. Evo, na primer, svaka ličnost je na svoj način specifična, te treba samo da proceniš šta je to što idealno pristaje toj ličnosti, to onda treba da se istakne u prvi plan. Moja kreativnost nema granice, te tačno znam da procenim da ih ubedim kada mi pokažu fotografiju koja se nikako ne uklapa u njihovu fizionomiju lica – govori Marjan Petrov.

Ne pristaje ni na šta što nije savršeno. Ako nije savršeno, onda nije kraj, za njega tek počinje – nije mu teško da se vrati na početak i krene iznova.

Ističe i da mu je neodsanjan san da radi sa bezvremenskom lepoticom Monikom Beluči. Isto tako, kada bi mu došla Dragana Mirković – tačno zna šta bi uradio od njene kose.

- Ne želim da se zameram ili da me ne shvatite na pogrešan način, ali po mom mišljenju, zvezda kao što je Dragana Mirković ne sme da dozvoli takve greške. Ona je prelepa i spolja i iznutra, ima bezvremenske hitove i ostaće tako zapamćena, ali smatram da može mnogo, mnogo bolje – navodi naš istaknuti frizer na kraju i dodaje da je lako naći isnpiraciju kada radite sa lepim ženama, kao i da od naših lepših nema.

(ŽENA BLIC)