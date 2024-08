BREGA NAPRAVIO PESMU ZA IVU ŠTRLJIĆ: Otkrila detalje saradnje sa muzičarem - "On je jednostavan i prirodan čovek"

U SVOJOJ dosadašnjoj glumačkoj karijeri, Iva Štrljić je tumačila zapažene komične likove, ali definitivno je ulogom modne kreatorke Dijane Erski u seriji “Igra sudbine“ na sebe skrenula posebnu pažnju.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Dok sa nestrpljenjem očekuje premijeru filma “Kruna”, ali i početak emitovanja serije “Krunska 11”, za nekoliko dana Iva Štrljić nastavlja snimanje telenovele “Igra sudbine”.

Foto Instagram/ivastrljicofficial

- Volim tu ulogu, raduje me njeno tumačenje i mogućnost da je razmaštam a ono što me najviše čini srećnom jeste ljubav publike koja već skoro šest godina traje i nije oslabila na intenzitetu. “Dobar dančić” i “doviđence” , ta dva šarmantna Dijanina detalja, žive među ljudima i milo mi je što je baš tako. Lik je prošao kroz raznolike faze, svašta joj se dešavalo ali na glumcu je uvek da opravda ono što je pisac napisao tako da još uvek ni ja ne znam kako će biti oblikovana Dijanina linija u celini u šestoj sezoni ali sam sigurna da se od njene duhovitosti neće odustajati i da će ljudi nastaviti da je vole kao i do sada - priča Iva Štrljić.

Očekuje se premijera “Krune” Vasilija Nikitovića. Ovog puta igrate Gocu koja će u filmu i pevati i igrati. Videćemo vas u jednoj sasvim drugačijoj ulozi?

- Da, tumačim pevačicu Gocu. Nije prvi put da igram nekoga ko peva pošto sam pre nekoliko godina u seriji “Folk” bila Cicka takođe pevačica, ali su karakterno sasvim drugačije. Meni je vrlo važno da se ne ponavljam. Zanimljiva mi je ta nit humora elegantno protkana kroz nju, a ovo je inače muzička bajka koja će i raznežiti i razgaliti gledaoce.

Foto: ATA images

Goran Bregović je za vas napisao pesmu koju izvodite. Kakva je bila saradnja?

- Pesma je šaljiva, vedra, neobična i ne možete da je ne upamtite čim je čujete a zove se “Alaj bi se bum bum!“ Oduševljena sam saradnjom sa Goranom Bregovićem jer je vrhunski profesionalac i jedan sasvim prirodan, jednostavan čovek što posebno pokazuje njegovu veličinu - istakla je Iva za "Blic".

(BLIC)