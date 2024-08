NJEGOVA REČ JE POSLEDNJA U KUĆI, TU NEMA POGOVORA: Biljana Sečivanović iznela nepoznate detalje braka sa biznismenom

BILjANA SEČIVANOVIĆ već nekoliko godina uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom koji joj je velika podrška i oslonac u životu.

Foto: ATA images

Pevačica je nedavno otvoreno govorila o braku i tada je prinala da je ipak njen suprug koji daje poslednju reč u njihovom domu.

Foto ATA Images

Biljana kaže da se od samog početka njihove veze Aca postavio kao pravi muškarac i ističe da je ostao takav i danas.

–Nije mi odavao takav utisak da ne može da shvati ovaj naš posao, negde je u samom startu možda bilo nekog klecanja da se izbori sa pritiskom medija. Jak je on muškarac, to je i pokazao, sa pevačicom ne može da opstane slabić, to mora da bude neko ko je jak, siguran u sebe, neko ko može čvrsto da stoji uz svoju ženu i da sa njom deli strahove, da joj pomaže i da je gura – rekla je Biljana.

Foto: Profimedia/ATA images/Jutjub printskrsin/Zvezde Granda

Od kada je uplovila u vezu sa njim, Biljana se aktivno uključila i u privatni biznis supruga, a pred našim kamerama ispričala je kako rešavaju bračne nesuglasice i probleme.

-U početku se postavio kao pravo muško, tako je i danas. On je pravi domaćin, tu nema reči i nema pogovora, zna se da je njegova reč poslednja. Naravno da je dogovor uvek tu. Žena ako je mudra, ona može na svoj način da plasira i ono što njoj odgovara i što bi želela. Inače je on taj koji daje zadnju reč i pečat, nisam ja direktor, on je. Aca je glava i mozak, a ja samo pomeram tu glavu i ništa drugo – istakla je pevačica.

(GRAND)