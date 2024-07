REKORDI SE NIŽU: Preko 30 hiljada ljudi slušalo Draganu Mirković u Šapcu (FOTO)

FOLK DIVA Dragana Mirković oborila je još jedan rekord po broju posetilaca na svojim koncertima, ovog puta u Šapcu u petak uveče.

Foto: Privatna arhiva

Zvanični podatak organizatora kaže da je bilo više od 25 hiljada ljudi koji su došli da uživaju u hitovima folk zvezde, ali to je samo onaj deo ljudi koji su bili ispred bine. Još nekoliko hiljada njih bilo je iza ograđenog prostora. Kad je Dragana došla do ulaza, usledio je gromoglasan aplauz i skandiranje njenih fanova sve vreme dok je išla ka bini. Dok su ljudi horski govorili "Gago mi te volimo", pevačica je bila na ivici suza, ponesena emotivnim nabojem i ljubavlju kojom je njena publika obasipa punih 40 godina. Foto: Privatna arhiva

Čim je koncert počeo, usledila su i brojna iznenađenja. Muzička zvezda je neprestano dobijala poklone od najvatrenijih obožavalaca, pa je tako bina bila prepuna plašanih srca, Draganinih slika sa natpisom "volim te", buketa cveća, a dobila je i tortu sa njenim likom. U prvim redovima bili su deca i tinejdžeri uzrasta od 7 do 15 godina koji su neprestano ispisivali muzičke želje na telefonima i pokazivali ih Dragani. Ganuta ovim prizorom, folk zvezda im se u jednom trenutku obratila.

- Deco moja draga, da li je moguće da vi znate te pesme? Neke od njih su stare 30 i više godina. Evo ja vam obećavam da ću vam svaku želju ispuniti, pa makar ostali ovde do jutra - kazala je ona. Foto: Privatna arhiva

Tako je i bilo. Tokom celog koncerta Dragana je pevala svoje hitove po želji svojih najmlađih fanova, ali i onih starijih koji su takođe došli da uživaju uz njenu muziku. Najemotivniji trenutak na koncertu bio je kada je Mirkovićeva pokraj bine ugledala devojku u invalidskim kolicima, svoju obožavateljku, pa je sišla do nje, zagrlila je i fotografisala se s njom. Nekoliko puta tokom noći muzička zvezde je pozdravljala ljude koji su bili iza bine jer nisu mogli da stanu u ograđeni prostor. Zahvaljivala im se što su došli i što joj "verno čuvaju leđa". Draganin tim ljudi o svemu je mislio, o čemu govori i to da je obezbeđen pun kamion vode koju su pevačicini saradnici tokom koncerta delili ljudima. Folk zvezda nastavlja turneju "Do poslednjeg daha" i već večeras je očekuje koncert koncert u Banja Luci koji će imati i humanitarni karakter.