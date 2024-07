SVE ŽELJE MI ISPUNJAVA, ALI MOŽDA SE PROMENI: Nadica Ademov progovorila o drugoj trudnoći i o suprugu - "Često zaplačem"

NADICA ADEMOV prošle godine postala je majka i na svet donela ćerku, kojoj je bračni par dao ime Melina, a u njihovu porodicu uskoro stiže još jedna beba kojoj se svi raduju, ovog puta stiže sin.

-Odlično sam i sve izdržavam, ali izgledam odmorno uvek. Sada mi nije prvi put da prolazim kroz drugo stanje, tad mi je bilo drugačije ništa nisam znala i šta me čeka. Sada druga trudnoća, spremna sam i znam šta me čeka – rekla je Nadica i otkrila kakva je kada je u drugom stanju:

–Nisam zahtevna trudnica. Poznajem dosta žena koje stvarno nešto traže u dva ili tri noću, ja ne. Nisam bila zahtevna ni u prvoj trudnoći, u devet što pojedem i to je to. Nekada ne moram apsolutno ništa uveče da jedem, ne traži mi se.

Potajna želja pevačice je bila da ćerki podari brata.

-Ispunila mi se želja da bude sin i biću najsrećnija osoba na svetu, neće mi ništa više posle toga biti potrebno. Suprug je rekao šta god bude, samo da je živo i zdravo, a ja sam rekla slažem se, ali volela bih da bude dečak – rekla je ona i dodala da još nema u planu ime koje će dati sinu.

–Nisam smislila ime, a za Melinu sam znala treći ili četvrti mesec. Gledala sam neki film i rekla sam to je to i nisam razmišljala. Kad je ime u pitanju nema čija je poslednja, suprug i ja donosimo zajedničke odluke, da smo zadovoljni i ne forsiram svoje mišljenje. Dam predlog i on se složi ili komentariše pa se kasnije složi.

Nadica otkiva da je suprug taj koji joj uvek ispunjava želje.

–Suprug mi ispunjava želje za sada, šta će biti dalje videćemo. Neću mnogo da ga hvalim, otkud znam, možda se čovek promeni – kaže Nadica kroz osmeh i dodaje:

-On se uvek trudi i ne mogu da kažem krivo. Kada je bio Dan zaljubljenih on je kupio dve ruže i to je bila Melinina prva ruža i tu me je nekako kupio najviše. Što se tiče mene, manje-više, meni nije potrebno ništa da pokloni. Najviše se radujem kada se njoj poklanja pažnja jer ona je nama mezimica. Svi smo okrenuti njoj i najveća je sreća kada se njoj pokloni, nisam ja bitna.

Pevačica kaže da je emotivnija u trudnoći sada i da su joj pojačana osećanja.

-Emotivna sam, zaplačem češće dok sa njom nisam bila. Sada mi dođe nekako na momente da zaplačem, ali takvo je stanje, ne kažu džabe “drugo” stanje. Uspeva da me rasplače film, klip na instagramu ili negde drugde na društvenim mrežama jer su sada tako neke teške situacije po svetu da instagram što više prelištavaš na svašta naiđeš, tako da izbegavam da provodim vreme na društvenim mrežama– rekla je ona.

Ipak, u njihovom odnosu se zna čija je poslednja.

–Uglavnom njegova, moram da priznam. On je tvrdoglav i on što naumi to mora tako da bude i ja sam se pomirila sa tim – iskrena je Nadica koja priznaje da im nisu strane svađe, kao i u svakom braku:

–Ja bih sada slavila, ako kažem da se nismo nikada posvađali i to je deo života i prirodno je. Bili bi ludi da se ne svađamo, sa mnom će se složiti većina ljudi. To su sitne svađe, minimalne, pogotovo sada od kada se rodila Melina i ne znam kad smo se poslednji put posvađali.

Nadici nije teško da se nosi sa trudnoćom i odgaja malo dete.

–Maksimalno se dajem njoj, ali čuvam sebe što se tiče dizanja i svega ostalog. Ona je sada vezana za mene i gledam i njoj da se posvetim, ali naravno da to ne ugrožava mene. Volim da se uklopim da ona bude zadovoljna – zaključila je pevačica.

