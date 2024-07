MILOŠ BOJANIĆ IMAO UDES, PA SE OGLASIO: Polomio sam ključnu kost, doktor je rekao da se daća daje za 6 meseci

PEVAČ Miloš Bojanić imao je saobraćajni udes pa je progovorio o oporavku i prognozama lekara.

Uprkos povredama koje je doživeo prošle godine, pevač se ne zaustavlja već sam, sa svojim deset prstiju i dalje renovira kuću na Crnogorskom primorju i čeka trenutak kad će potpuno da se oporavi kako bi se prepustio omiljenom hobiju – ronjenju.

-Gotovo je, došao je taj dan, samo da me Bog poživi. Zeza me malo levo koleno, na skijanju sam ga povredio. Prošle godine sam polomio ključnu kost, imao sam saobraćajku kada me je udarila žena dok sam vozio motor i meni su mišići otkazali, ne sad da ne mogu da hodam, ali više nisu za veliki napor. Nisam razmišljao na tu temu kad sam zimus odlazio na skijanje, mislio sam da sam onaj koji je bio pre 4 godine, ali eto… – rekao je Miloš za Grand i dodao da je tek sad postao svestan svojih godina.

-Četiri godine u ovim godinama nešto znače, nisam isti kao tad. I eto, n askijanju sam direktno ligamentima išao, bez mišića, i tako sam se i povredio. Pitao sam doktora šta da radim i on mi je rekao da se daća daje za 6 meseci i kad prođe to vreme, biće bolje. I tako je sad. Ja sam bolji, sad se odlično osećam-istakao je Bojanić.

Miloš tvrdi da će ovog leta sigurno povratiti svoju kondiciju i snagu koju je zbog nezgoda izgubio.

–Kad krenem po 4- 5 kilometara sa perajima da plivam, da ronim, ja moram da vratim svoju kondiciju- zadovoljno je rekao Miloš.

