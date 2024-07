MILOŠ PETROVIĆ TROJPEC UPUCAN: Glumac otkrio detalje života na ulici! (VIDEO)

TROJPEC je nedavno pričao o detaljima iz privatnog života o kojima je do tada malo ko znao, a tada je otkrio da je odrastao na ulici.

- Odrastao sam u Šumicama na Voždovcu, ali sam proveo veliki deo života na Čuburi kod bake i deke. Moj temperament i karakter i moje ljudske osobine su me orijentisale na stranu tvrđih momaka. Naročito kada sam ušao u pubertet i kada sam već dobio neku snagu. Nisam skidao nikada nikome patike, niti mi je to ikada padalo na pamet, niti sam krao telefone, niti bilo šta, ali to se radilo u mom okruženju. Naročito je Šumica ispod Jedanaeste gimnazije bila jako povoljan teren za to. Nisam nikad to odobravao, niti bio u tom smeru - započeo je priču Miloš.

- Nisam bio ranjen. Imao sam razne neke kritične situacije, potezanja noževa i imao sam situaciju kada je pucano na mene - započeo je Miloš svoju priču i dodao:

- Neću da vam dajem radnju, kada bih vam to ispričao, morao bih da vas ubijem. Šalim se. Suštinski sam imao problema sa zakonom. Bio sam povodljiv. Morao sam da se snalazim za svoj džeparac, falilo mi je para uvek, kao i svima. Nisam radio nečasne radnje za novac. Ali tako to uvek ide sa starijima, oni prepoznaju ko je kvalitetan materijal za obradu, da se uposli. Tako je bilo usmereno moje odrastanje na ulici - rekao je glumac u emisiji BINDž na portalu Novosti.rs

