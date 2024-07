SAŠA KAPOR PROGOVORIO O VASPITANJU DECE: Nikolina mi govori da sam postao strašni sud

NIKOLINA KOVAČ I SAŠA KAPOR već godinama uživaju u skladom braku i imaju dvoje dece za koju svi kažu da su vaspitana i poslušna.

Pevač je nedavno govorio o porodici i priznao da je u poslednje vreme on taj koji ima veći uticaj na vaspitanje naslednika.

-Podeljeni smo tu. Ja sam bio strožiji prema Nikolaju, jer je on muško. U poslednjem periodu, Nikolina mi govori da sam postao strašni sud. Ne znam, tu smo negde – priznao je Saša.

Inače, Nikolina je pre nekoliko nedelja održala promociju albuma, dok je Saša ispričao kako je uspoznao suprugu.

-Iskreno, prvi put kada smo se upoznali, ona je tad već bila u takmičenju i mene su zvali iz Grand produkcije da pevamo duet Nikolina i ja od mene i Ane Kokić „Ako ljubav nestane“. Bio sam u fazonu „Okej“ i to smo uradili maksimalno profesionalno, ništa se u tom trenutku nije činilo da će biti nešto – rekao je Saša, a zatim dodao u kom trenutku je shvatio da je ona prava.

-Shvatio sam kada smo radili zatvaranje kluba „Kolektiv“. Sećam se da sam tada zvao menadžera i pitao ga „Sa kim radim“ i on mi je rekao da Nikolina radi i Ana Sević. Kada je ušla u klub, nisam mogao da je ne primetim, bio je mrak i nisam znao uopšte da je to ona. To je prvo veče da smo kliknuli i krenuli intezivnije da se družimo, ali kada smo ušli u vezu i osvrnuli se na taj prvi nastup, vidi se da je energija i tad postojala.

