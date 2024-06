DARKO LAZIĆ NA SRED ULICE SEDI VEZAN SA KUMOM PEĐOM VUJIĆEM: Ovo je razlog i zašto svi komentarišu ovaj prizor (FOTO/VIDEO)

DARKO LAZIĆ i njegov prijatelj, takođe pevač, Peđa Vujić odlučili su da svoje višegodišnje prijateljstvo krunišu duetom.

Foto: Luka Radojević

Naime, ovaj duet je odavno bio spreman, ali se čekao pravi trenutak za njega.

Završili su i poslednje pripreme za njihov duet, te su ga juče pustili u etar, ali je Peđa jednom prilikom otkrio odakle datira njihovo prijateljstvo zapravo:

- Znamo se baš dugo. Kao klinac je dolazio na naše svirke, i pre nego što je bio u takmičenju "Zvezde Granda". Ubrzo smo se bolje upoznali u jednoj velikoj kafani u Pećincima. Tamo smo imali tu muzičarsku nedelju, jer su se okupljali svirači i pevači i pevali pesme za našu dušu!l. Ne zna se ko se više drao na onaj jadni mikrofon, a mi svi uglavnom bili "pod gasom". Sve u svemu, bilo je super druženje. Tu je on već kao zvezda dolazio bukvalno svake nedelje. I eto, pošto smo se svi zvali "brate, bato, tebra", on i ja odlučimo da se zovemo "kume" i to traje i dan danas - istakao je Peđa, a potom se osvrnuo i na projekat.

Fotografija Darka i Peđe koji su vezani na sred ulice preplavila je društvene mreže, a ova fotografija je iz spota njihovog dueta "Nije, nije napustila mene".

Kako zvuči kada Peđa i Darko ukrste glasove, pogledajte u nastavku: