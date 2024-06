VAŽNO JE OSTAVITI ZNAČAJ I TRAG IZA SEBE: Zorica Brunclik za „Novosti“ o novom albumu, obnavljanju bračnih zaveta i uspešnoj karijeri (FOTO)

ZAHVALNA sam Bogu na svemu što je učinio za mene i što me je upoznao sa ljudima koji su moje muze, moj smisao života, počevši od mog Miroljuba. Kao roditelji uspeli smo da četvoro dece izvedemo na pravi put i to mogu sa ponosom da tvrdim.



Ovako najtiražnija umetnica Srbije u istoriji domaće diskografije Zorica Brunclik govori za „Novosti“, nekoliko minuta nakon sinoćnjeg nastupa u jednom beogradskom klubu na Ušću, koji joj je ujedno i prvi nastup u prestonici posle dve godine, koliko je prošlo od njenog velikog solističkog koncerta „Ne dam ovo malo duše“ na stadionu „Tašmajndan“, gde je istim proslavila pola veka uspešne karijere.

- Dve godine me nije bilo u Beogradu i ovo je sada moj prvi nastup posle „Taša", ovde – veli Zorica.

Kada se pojavila na bini, Zoricu je publika pozdravila ogromnim aplauzom i vriskom. Nastup je započela velikim hitom „Kada bi me pitali", a zatim je zapevala „Tamo gde si ti", pa i ostale evergrinove, kao što su „Muke moje", „A tebe nema", „Otkopčano jeleče", „Rođendana dva", „Ja znam", „Branili su našu ljubav", „Ubile me oči zelene", „Moja zakletvo", „Ne dam ovo malo duše", „Košava" i mnoge druge. U karijeri dugoj više od pola veka, održala je rekordan broj solističkih koncerata, ostavila pesme koje su postale deo antologije, dobila sva esnafska priznanja, ali i ona koja dodeljuje publika i to više puta.

- Poseban značaj ima kada vas kolege, ljudi iz vašeg esnafa, uvaže kroz nagradu. Ne postoji nijedno priznanje na ovim prostorima a da ga ja nisam tokom ovih pet decenija dobila i to jeste izuzetna satisfakcija, jer pokazuje značaj onoga što radite i trag koji ostavljate iza sebe. Višestruki je pobednik mnogih muzičkih festivala, dobitnik više nagrada za pevačicu godine, Oskara popularnosti. Malo kojim Zoričinom kolegi je to pošlo za rukom.

- Tačno da nas je malo, ali nas ipak ima. Nažalost, mnogi više nisu među živima, ali mogu reći da sam privilegovana što sam živela i radila u vreme kada su mnogi velikani stvarali, što smo imali prilike da se družimo, inspirišemo i učimo jedni od drugih. Otkriva nam Zorica kakav je njen osećaj što je svih ovih godina najtiražniji izvođač u Jugoslaviji kada se uzme muzika svih žanrova.

- Mnogi pokušavaju da devalviraju narodnu muziku. Šta to govori? Meni - da ne možete protiv volje naroda. Da ostavimo to na stranu, tiraži jesu bitni, ali ono na šta sam još više ponosna je trajanje i činjenica da pesme koje sam otpevala žive među pubikom, kako sada, tako i prvog dana. Vlasnica je mnogih vanvremenskih hitova, ali nam je istakla da je trenutno možemo naći u muzičkom studiju.

- Spremam album, ali nigde ne žurim, Miroljub i ja idemo, polako – pa, kada bude biće – govori Zorica, budući da je poslednji studijski album „Trebaš mi" izdala 2017. godine. Zorica i Miroljub Aranđelović Kemiš su u braku od 1985. godine, a legendarna muzička zvezda nam je rekla da će sledeće godine, na njen rođendan, 29. juna, obnoviti bračne zavete.

- Svadbu pravimo sledeće godine na moj 70. rođendan. Ovo je prvi put da će neko praviti obnavljanje zaveta, a po našem srpskom jeziku se to kaže svadba – zaključila je muzička legenda.

Nastup je trajao više od tri sata, Beograđani su sve vreme pevali uglas sa Zoricom, često skandirali njeno ime, te nema sumnje da su se lepo proveli. Na kraju su je ispratili sa bine ogromnim aplauzom, nadajući se da će uskoro ponovo imati prilike da je vide i čuju u prestonici.