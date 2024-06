DUHOVNA SNAGA I EMOTIVNA DUBINA: Nik Kejv priredio magiju beogradskoj publici (FOTO)

ČUVENI australijski muzičar Nik Kejv nastupio je večeras pred beogradskom publikom, u okviru druge večeri muzičke manifestacije "Belgrade River fest" na platou Geozavoda, u Beogradu na vodi.

Foto: Novosti

Kejv je sinonim za izvanrednost sa svojim izuzetnim glasom, emotivnim tekstovima i nezaboravnim nastupima, on publiku vodio na putovanje kroz različite emocije, od tuge do radosti, od melanholije do ekstaze.

U Beogradu, premijerno u Evropi, izvodio svoj koncert „Solo Show “, na kome nastupa sa basistom grupe „Radiohead“, Kolinom Grinvudom.

Veliki broj javnih ličnosti je došlo da uživa u muzici ovog umetnika, među kojima su bili i najbolji teniser sveta Novak Đoković i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, kao i estradni bračni par, pop zvezda i dramski umetnik, Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić.

Nik je izvodio pesme iz njegove bogate diskografije.