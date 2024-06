STIŽE MOĆNA I UTICAJNA ŽENA: Maja Berović za „Novosti“ o ulozi u filmu „Megdan“, novom albumu, nastupima (FOTO)

SVAKI svoj nastup doživljavam kao nešto veliko i sa istim žarom se za svaki spremam. Nije važno da li je to manji klub ili veći koncert, za mene je uvek isti osećaj.

Regionalna muzička zvezda Maja Berović ovako opisuje svoje nastupe, dodajući da je njoj uvek divno. Na pitanje da li će novom singlom ili albumom zasladiti leto koje je pred nama, odgovara zagonetno da vredno radi i „priprema novitete“, a da li će biti samo „A strana“, ili i „A i B strana“ novog albuma, ostaje da sačekamo.

U razgovoru za „Večernje novosti“ muzička zvezda je ekskluzivno otkrila i novine, koje se ne tiču samo njene muzičke karijere.

Naime, Maja će biti deo ekipe filma „Megdan“ koji je snimljen po motivu pesme „Čovek sa Mesecom u očima“, Đorđa Balaševića, koji je producirao njegov sin Aleksa, a čija se premijera očekuje na jesen u „Sava centru“.

Energiju Maja, kako kaže, crpi od sinčića Lava, kojeg ima u braku sa Alenom Dragosavom.

- Pun je energije, mali vrtirep. Moja majka kaže da sam i ja takva bila kada sam bila mala, nisam se zaustavljala, on je isti. Drugo je što voli muziku, to dete ne ćuti - otkrila je Maja i dodala da li je stroga majka, kao i kako polako teku pripreme za krštenje deteta.

- Nisam stroga majka, ali ne možemo razdvajati mušku i žensku decu, sve dolazi iz kuće, trudiću se da sve ono što sam naučila kao dete i postala kroz godine, da prenesem na njega. Sve je polako u pripremi i ništa ne prepuštamo slučaju, jer smo i suprug i ja detaljisti – zaključuje muzička zvezda.