PRATIM ZNAKOVE PORED PUTA: Ana Bekuta prvi put posle Mrkine smrti

ANA BEKUTA bila je specijalna gošća na koncertu Aleksandre Prijović na koncertu u Osijeku, a nakon spektakla na kojem je pozdravljena ovacijama, i prvi put posle smrti njenog partnera Milutina Mrkonjića.

Foto: Printskrin Jutjub/Ana Bekuta

Ona je prokomentarisala neverovatan Prijin uspeh, a otkrila je i želju njenog Mrke koju je i nedavno i ispunila.

Bekuta je u razgovoru otkrila i kako je došlo do saradnje sa Alkom Vuicom, a priznala je i zbog čega je odlučila da objavi ne jedan nego dva svoja albuma, ako i zašto je rešila da se posveti i izdavačkom poslu.

-Ideja je bila da izbacim album, ali dolazile su do mene divne pesme kojih nisam želela da se odreknem. Tako sam ih i nazvala, prvi i durgi album. Inače konstantno mislim na svoju publiku i snimam albume. Želim da ih obradujem nečinm novim, da ne pevamo stare pesme i evo rezultata. „Grešila sam“ i „I za vas koji niste smeli“. Izaći će prvi dupli album u izdanju moje muzičke kuće „Brojanica ton“. Drago mi je zbog toga, bavim se i nekim drugim stvarima posle gotovo 40 godina karijere. Rešila sam da album bude u mojoj produkciji – rekla je Ana i najavila svoje dvostruko CD izdanje koje će uskoro ugledati svetlost dana.

Foto: Miša Obradović

Pesma „Zagrli me“ koju je otpevala u duetu sa Halidom Bešlićem otvorila joj je muzička vrata saradnje sa autorima iz regiona, i već je postala jedna od omiljenih među Bekutinim fanovima, a njene stihove pevačica je nedavno i posvetila Milutinu Mrkonjiću u svojoj emotivnoj objavi na Instagramu.

-Pesma „Zagrli me“ bila je omiljena pesma mog Milutina koji nas je napustio 2021. godine. On je znao tu numeru i rekao mi „Molim te, nemoj da propustiš ovakvu pesmu, snimi ovo“. Tako da, neverovatne se stvari dešavaju u mom životu i mojoj karijeri i nekako pratim te znakove pored puta i idem njima. Tako me je put doveo i u Osijek – ispričala je Bekuta.

Foto: Printskrin Jutjub/Ana Bekuta

Na pesmu „Grešila sam“, naslovnu numeru „prvog novog“ albuma Ana je po sopstvenom priznanju čekala godinama i koja joj je možda i jedan od favorita.

-Pesma „Grešila sam“ za koju je tekst pisao čuveni Duško Trifunović, čovek koji je pisao i za Bijelo dugme, Indekse, jedan je od favorita. Taj tekst me je proganjao pre „XY“ godina, još od kada sam pročitala tu njegovu pesmu. Malo, malo, pa kažem sebi: „Bože, zašto niko ne može da mi napravi ovakvu pesmu sa ovakvim tekstom“. Pre godinu i po dana sam uzela taj tekst i poslala svom klaviristi i rekla mu da mi napravi ovo. U roku od sat i po vremena mi je poslao melodiju i to je bilo to. Čudne stvari se dešavaju – objasnila je Bekuta.

Foto: Branislav Pećaranin Bandži

Pevačica je u razgovoru otkrila i kako je došlo do saradnje između nje i Alke Vuice koja je autor teksta na numeri „Kasno da se kajem“.

-Ja Alku oduvek obožavam i ti moji vapaji za saradnju sa njom krenuli su od 90-ih, od „Nek ti jutro miriše na mene“ i „Varaj, varaj, varalice“. Duet sa Bešlićem je pokrenuo celu priču i saradnju sa njom. Ja nju obožavam, ona je predivna osoba, divna duša i tako talentovana. Ne mogu prosto da verujem da mi je Bog poklonio susret sa njom. Ja nju obožavam, ona je moje božanstvo – rekla je Ana.

Foto: Printskrin Jutjub/Ana Bekuta

Veliku pažnju javnosti u regionu izazvala je nedvosmislena podrška Severini u borbi za starateljstvo nad sinom, kada je javno među prvima ustala protiv oduzimanja deteta od majke. Bekuta je otkrila i da li se i čula poslednjih dana sa Severinom.

-Nisam želela i lično da je zovem u ovim trenucima jer znam da ima mnogo nastupa koje nije odložila. Bravo na snazi i energiji, to se i očekivalo od Severine. Bravo! Borba do kraja! Nas dve se razumemo tim porukama i ja sam uvek tu za nju, kao što znam da je i ona tu za mene, ne daj Bože, kad zatreba za podršku. Neizmerno mi je drago što je moja poruka izazvala divne komentare i naišla na dobar odziv. U svakom slučaju učinila sam da skrenem pažnju i učinila sam jedno dobro delo, što je meni najvažnije – ispričala je Ana.

Foto: Printskrin Jutjub/Ana Bekuta Ana je za hrvatski medij odgovorila i na direktno pitanje ko je Aleksandra Prijović, tema koja se mesecima unazad provlači kroz tamošnje medije.

-Aleksandra je predivno biće, nežno osetljivo, predivno peva, pretalentovana sa divnim pesmama i ovo što se sada dešava u njenoj karijeri milsim da je Božija volja. Da je Bog tu umešao prste i otvorio joj sva ta vrata širom eks-Jugoslavije na našem govornom području. To samo govori o tome koliko je Bog veliki – zaključila je Ana.

(EKSTRA FM)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden