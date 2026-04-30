Otpad iz regiona bi da smeste u srpsko selo: Vlast Federacije BiH planira izgradnju deponije kod Bosanskog Petrovca

VLAST u Federaciji BiH planira da regionalnu deponiju otpada smesti u selo Smoljana, mesto na području Bosanskog Petrovca, u kome uglavnom žive Srbi, i čija su prostranstva oličenje nezagađene prirode. Ceo projekat najavili su bez traženja stavova i mišljenja stanovnika ovog sela, pa ni bilo koga iz samog Bosanskog Petrovca.

Nacrtom Plana FBiH za upravljanje otpadom planirana je regionalna deponija za odlaganje, sortiranje i spaljivanje otpada u pomenutom selu, a federalno Ministarstvo već je održalo javnu raspravu o ovom projektu u Sarajevu, koja je bila sve samo ne javna. Stanovnike niti predstavnike lokalne vlasti nisu pozvali. Meštani Smoljana se protive ovom planu, a po svemu sudeći i većina stanovnika Bosanskog Petrovca. Održali su protest na kome jasno poručuju - bez našeg potpisa nema ničega, imamo pravo na čist vazduh, vodu i tlo.

- U Bosanskom Petrovcu može da se zbrinjava samo lokalni otpad. Mi, kao stanovnici, ništa nismo pitani. Sledeći korak je obraćanje lokalnoj vlasti. Ovo je ekološki čista sredina, obiluje lekovitim biljem, dosta ljudi se bavi poljoprivredom, pčelarstvom. Imamo i dve zaštićene prašume Lom i Crni vrh, Klekovač i Grmeč, koji su u planu da se zaštite - kaže Sanja Stojanović, predsednica Udruženja "Kompas" iz Bosanskog Petrovca, organizator protesta.

Specifičnost ovog reljefa je kraško tlo i bilo kakvo odlaganje otpada može uzrokovati zagađenje podzemnih voda, kako ove opštine tako celog kantona i šire, kaže struka.

- Teren je pun vrtača i ponornica koje izviru u Sani, Sanici, Uni, Uncu i Krušnici i izgradnja spalionice bi bio ekocid širih razmera - ističe Stojanovićeva.

Reč struke STRUČNjACI ističu da bi izgradnja ove regionalne deponije mogla biti korišćena za potrebe i zemalja EU. - Izgradnja te deponije, bila bi uvertira za odlaganje medicinskog i veterinarskog otpada, koja treba da spaljuje navedeni otpad iz cele Evrope. Ako se to desi, ako taj otpad prodre u vodene tokove, postoji veoma realna opasnost od zagađenja pitke vode ne samo Bosanskog Petrovca i Usk, već mnogo šire - ističe inženjer šumarstva Jovan Kuburić.

Predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović kaže da u ovom, kao i okolnim selima, vekovima žive Srbi, navodeći da Bošnjaka prema popisima iz 1991. i 2013. nije bilo, niti neko pamti da su nekada živeli na tim prostorima.

- Oni su majstori u tome da ovakve i slične objekte prave na srpskoj zemlji, kako Srbi ne bi mogli živeti na svojim imanjima, niti ih prodati - rekao je Radanović.

Predstavnici lokalne vlasti tvrde da neće potpisati ništa što nije u interesu meštana.

- Nismo za gradnju dok građani ne daju svoje mišljenje. Moraju se pre donošenja takvih odluka, građani pozvati i dati zeleno svetlo, moraju znati da li oni od toga imaju neke benefite i koje, je li taj predlog bolji od onoga što sada imamo - kaže načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić.