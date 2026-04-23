Republika Srpska

Gacko na delu pokazalo solidarnost: Milovići uskoro u novom domu

Dubravko Curac

23. 04. 2026. u 06:30

U SELU Zagradci kod Gacka pre mesec dana započeta je obnova porodične kuće Jele Milović i njenog sina Miloša, kojima je ova pomoć bila preko potrebna.

Гацко на делу показало солидарност: Миловићи ускоро у новом дому

Foto RTRS printscreen

Zahvaljujući humanosti meštana i ljudi dobre volje, ova porodica, koja je godinama živela u izuzetno teškim uslovima, uskoro će dobiti dostojan dom.

Kuća u kojoj su boravili bila je u veoma lošem stanju - plafon i zidovi bili su dotrajali i oštećeni, a nameštaj star više decenija. U takvim uslovima život je bio gotovo nemoguć. Pokretanjem akcije pomoći započeto je potpuno renoviranje objekta, koje je porodici Milović vratilo nadu u bolje sutra.

Jela Milović nije krila zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji, ističući da joj podrška i solidarnost ljudi mnogo znače.

Inicijativu za obnovu pokrenuo je sveštenik Miodrag Vrtikapa, koji je, kako kaže, dugo bio svedok teških uslova u kojima porodica živi.

Useljenje

U OBNOVI učestvuju i članovi Fondacije "Sveti Vukašin", predstavnici MZ Stepen, rodbina, tim majstora iz Gacka, kao i brojni parohijani. Ako se radovi nastave planiranom dinamikom, porodica Milović bi uskoro mogla da useli u svoj obnovljeni dom.

- Dolazimo ovde već duže vreme i svaki put je ostavljalo težak utisak videti u kakvim uslovima ljudi žive. Ukazala se prilika da zajedničkim snagama napravimo kuću dostojnu života - rekao je Vrtikapa.

Akciji su se pridružili članovi porodice, komšije, meštani okolnih sela, ali i brojni ljudi iz Gacka i šire. Do sada je prikupljeno oko 15.000 maraka, a donacije i dalje pristižu.

Predsednik Mesne zajednice Stepen Jevto Avdalović istakao je da je odziv ljudi bio izuzetno veliki.

- Pojavio se veliki broj humanih ljudi i verujem da ćemo uskoro završiti ovaj krug renoviranja. Porodica će imati uslovnu kuću za život. Svi ljudi zaslužuju da žive dostojanstveno i da znaju da nisu sami, da uvek postoji neko ko će pomoći - poručio je Avdalović.

