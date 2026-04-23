Gacko na delu pokazalo solidarnost: Milovići uskoro u novom domu
U SELU Zagradci kod Gacka pre mesec dana započeta je obnova porodične kuće Jele Milović i njenog sina Miloša, kojima je ova pomoć bila preko potrebna.
Zahvaljujući humanosti meštana i ljudi dobre volje, ova porodica, koja je godinama živela u izuzetno teškim uslovima, uskoro će dobiti dostojan dom.
Kuća u kojoj su boravili bila je u veoma lošem stanju - plafon i zidovi bili su dotrajali i oštećeni, a nameštaj star više decenija. U takvim uslovima život je bio gotovo nemoguć. Pokretanjem akcije pomoći započeto je potpuno renoviranje objekta, koje je porodici Milović vratilo nadu u bolje sutra.
Jela Milović nije krila zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji, ističući da joj podrška i solidarnost ljudi mnogo znače.
Inicijativu za obnovu pokrenuo je sveštenik Miodrag Vrtikapa, koji je, kako kaže, dugo bio svedok teških uslova u kojima porodica živi.
Useljenje
U OBNOVI učestvuju i članovi Fondacije "Sveti Vukašin", predstavnici MZ Stepen, rodbina, tim majstora iz Gacka, kao i brojni parohijani. Ako se radovi nastave planiranom dinamikom, porodica Milović bi uskoro mogla da useli u svoj obnovljeni dom.
- Dolazimo ovde već duže vreme i svaki put je ostavljalo težak utisak videti u kakvim uslovima ljudi žive. Ukazala se prilika da zajedničkim snagama napravimo kuću dostojnu života - rekao je Vrtikapa.
Akciji su se pridružili članovi porodice, komšije, meštani okolnih sela, ali i brojni ljudi iz Gacka i šire. Do sada je prikupljeno oko 15.000 maraka, a donacije i dalje pristižu.
Predsednik Mesne zajednice Stepen Jevto Avdalović istakao je da je odziv ljudi bio izuzetno veliki.
- Pojavio se veliki broj humanih ljudi i verujem da ćemo uskoro završiti ovaj krug renoviranja. Porodica će imati uslovnu kuću za život. Svi ljudi zaslužuju da žive dostojanstveno i da znaju da nisu sami, da uvek postoji neko ko će pomoći - poručio je Avdalović.
Važna vest: Srpska donosi zaključak o zapošljavanju 500 dece poginulih boraca
22. 04. 2026. u 23:45
Ima mrtvih: Prevrnuli se kajaci puni ljudi na Tari
22. 04. 2026. u 17:45
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
