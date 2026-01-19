ODLIKOVAN ZBOG ODBRANE REPUBLIKE SRPSKE: Preminuo general Marko Lugonja

PENZIONISANI general-potpukovnik Vojske Republike Srpske Marko Lugonja preminuo je u 75. godini u Beogradu.

Foto: Printskrin

Za zasluge u odbrani Republike Srpske odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvezde drugog reda i Ordenom Njegoša prvog reda.

Odlikovan je i Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima 1977, Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom 1981, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima 1985. godine.

Bio je oženjen i otac dvoje dece.

General Lugonja biće sahranjen u Beogradu.

(RTRS)