ODLIKOVAN ZBOG ODBRANE REPUBLIKE SRPSKE: Preminuo general Marko Lugonja
PENZIONISANI general-potpukovnik Vojske Republike Srpske Marko Lugonja preminuo je u 75. godini u Beogradu.
Za zasluge u odbrani Republike Srpske odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvezde drugog reda i Ordenom Njegoša prvog reda.
Odlikovan je i Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima 1977, Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom 1981, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima 1985. godine.
Bio je oženjen i otac dvoje dece.
General Lugonja biće sahranjen u Beogradu.
(RTRS)
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U SRPSKOJ: Evo gde je bio epicentar
14. 01. 2026. u 18:23
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)