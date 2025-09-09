VLADA REPUBLIKE SRPSKE PREUZELA DUŽNOST: Savo Minić novi premijer - ovo su ministri u njegovom kabinetu
NA konstitutivnoj sednici Vlade Republike Srpske u Banjaluci danas je obavljena primopredaja dužnosti između starog i novog saziva izvršne vlasti.
Konstitutivna sednica 18. saziva Vlade održana je u Administrativnom centru.
Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu, koju će predvoditi premijer Savo Minić.
U novoj Vladi su četiri nova ministra - saobraćaja i veza Zoran Stevanović, prosvete i kulture Borivoje Golubović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i pravde Goran Selak.
Novi ministar unutrašnjih poslova je Željko Budimir, a ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, koji su zamenili resore u novom sazivu.
Ministar finansija je Zora Vidović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, ministar trgovine i turizma Denis Šulić, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.
Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je Bojan Vipotnik, nistar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, a ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, prenela je Srna.
(Tanjug)
