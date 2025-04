OD DODIKA NAPRAVILI POKRETNU METU: Britanci nisu odustali od paklenog plana da ga sklone, pa i likvidiraju

BRITANCI ne odustaju od plana da Milorada Dodika, predsednika RS privedu, pa čak i likvidiraju prilikom pokušaja hapšenja. "Novosti" su u više navrata pisale da Britanci imaju pakleni plan da sklone Dodika sa političke scene i da će iskoristiti svoje vojnike koji su dolazili u BiH, pod plaštom podrške bezbednosnim snagama, iako više nisu članovi Eufora. Da ovaj britanski plan postoji i da nije obustavljen potvrdio je nedavno i predsednik Milorad Dodik u prazničnom intervjuu za naš list u kojem je naglasio da "nisu odustali, ali da o tome ćute".

Foto: Profimedia

Dodik je povodom plana Britanaca za naš list potvrdio i da su mu "tri predsednika evropskih država i jedan premijer rekli da je u BiH bila prebačena britanska jedinica od četrdesetak vojnika uz naređenje ne da ga uhapse, već ubiju uz priču kako je navodno "pružao otpor", po mafijaškom principu.

Predsednik RS je otkrio i da je angažovana muslimanska ratna obaveštajna služba (AID) da ga prati:

- Muslimani su doneli odluku da aktiviraju svakog preživelog člana AID. Prate kako mi prelazimo granice, prate svaki korak. Ipak, ne bih im preporučio da bilo šta pokušaju. Ukoliko misle da mogu nešto da urade na području Srpske, grdno se varaju.

Da je bezbednost predsednika RS ugrožena i da o njoj treba konstantno voditi računa kaže i Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banjaluka.

Srbi dobro pamte mučenja PREDSEDNIK RS u razgovoru sa našim novinarem ispričao je i iskustva Srba koje su po Srpskoj ranije hapsili Britanci, a koja su mu oni preneli. Istakao je da su ih zatvarali po kontejnerima i primenjivali poznate metode mučenja kao što je uperivanje svetla u lice i slično. Oni nisu prolazili klasično fizičko, već psihološko mučenje čiji je cilj bilo ponižavanje. Dodik je dodao da su se prema Srbima u tim "pokretnim mučilištima" Britanci odnosili gore nego prema životinjama.

- Nažalost, poslednje informacije koje upućuju na to da bi engleska obaveštajna služba i pripadnici različitih drugih službi mogli da izvrše fizičku likvidaciju predsednika Dodika i nisu novost, s obzirom na to da već duži vremenski period on dobija pretnje i javne i tajne, i otvorene i poluotvorene. Na još veću žalost, niko ni iz BiH, niti iz okruženja, na takve pretnje nije reagovao - kaže Župljanin.

Prema njegovim rečima, Dodik danas spada u pet najugroženijih ličnosti u Evropi, jer pripada onim liderima koji žele da daju svoj doprinos stvaranju novog, multipolarnog poretka, jer se bori za ljudska prava i slobode, za to da svi narodi na svetu imaju jednaka prava koja su odavno ustanovljena Poveljom UN.

- Zbog toga je postao meta, pre svega onih ovde u BiH koji imaju drugačiju politiku i koji žele da stvore unitarističku, muslimansku, državu u srcu Evrope i Balkana - naglasio je Župljanin.

Sarajevo traži hapšenje VEĆ mesecima iz "političkog Sarajeva" odlaze zahtevi na "sve strane sveta" da se Milorad Dodik uhapsi. To je u više navrata traženo od raznih zapadnih sila poput SAD, Velike Britanije pa i Nemačke, da reaguju i pomognu u hapšenju Dodika. Najdalje su u zahtevima otišli bošnjački član Predsedništva Denis Bećirović i hrvatski član Željko Komšić, koji su čak nedavno na dnevni red sednice Predsedništva BiH stavili zvaničan zahtev Euforu i NATO da uhapsi Dodika. Ovo je odbačeno nakon što je srpski član Željka Cvijanović glasala protiv ovakvog zahteva.

Dekan je istakao da zbog toga svi oni koji brinu o zaštiti predsednika Republike Srpske moraju preduzeti sve što je u njihovoj moći i podići bezbednost predsednika na najviši mogući nivo.

- Ni to neće biti dovoljno - potrebno je obezbediti veću zainteresovanost bezbednosnih struktura u čitavom regionu, a i u samoj Evropi i šire, da bi njegova bezbednost bila na najvišem nivou. Zbog stavova koje zastupa, politike koju vodi i želje da se zaštite interesi svih, ne samo srpskog naroda u BiH, on je konstantna meta - tvrdi Župljanin.