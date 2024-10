DODIK JASAN: Uveren sam u oslobađajuću presudu, svaka druga odluka bila bi politička

POSLE suspenzije glavne tužiteljske OJT Bijeljina, koju je doneo Visoki sudsko tužilački savte BiH, na predlog dispciplinskog tužioca, napetost u toj instituciji ne prestaje. Nije se dogodilo, nikad do sada da ovako visoki rukovodilac u pravosuđu bude suspedendovan, "do okončanja postupka". I dok sledi suđenje tužiteljki, poslovi se odvijaju gotovo uobičajajeno, neki kažu u mirnijoj i opuštenijoj atmosferi, ali ima i napetosti i iritiranja, posle čega na videlo izlaze novi loši primeri, uz one već dolazane, pred Ustavni sudom RS, da je tužiteljka prekršila Ustav RS.