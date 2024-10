ČEKALA NA BUBREG DVE GODINE, DOBILA GA U MINSKU: Milena Svjetlanović (18) iz Kneževa uspešno operisana u Belorusiji

U SAMO 16 časova Mileni Svjetlanović (18) iz Kneževa život se preokrenuo - od stanja neizvesnosti zbog stalnog lečenja i dijaliza dobila je novi bubreg, i tako okončala višegodišnju borbu sa bolešću zbog koje nije imala detinjstvo kao njeni vršnjaci.

FOTO: Privatna arhiva

Milena je u prošlu subotu u 14.30 dobila poziv iz Minska da je čeka novi bubreg, i da ima 16 časova da stigne na odeljenje u bolnicu. Bez razmišljanja, Milena je krenula na put. Iz Kneževa je stigla do Banjaluke, odakle je sanitetom prevezena u Zagreb. Avionom iz Hrvatske je stigla u Frankfurt, potom u Vilnjus u Litvaniji, da bi došla na krajnju destinaciju - Minsk u Belorusiji. U nedelju ujutru su joj urađene sve neophodne pretrage - da bi već u popodnevnim časovima dobila novi bubreg.

- Sada sam dobro, lekari kažu da će za par dana situacija biti još bolja, što ne sumnjam. Rana boli, ali to je normalno - rekla je Milena, koja se trenutno oporavlja u bolnici u Minsku.

Milena je za "Novosti" ispričala kako je tekla njena životna borba. Bolest joj je dijagnostikovana sa samo devet meseci.

- Moji roditelji su to primetili kada su videli da sam otekla oko očiju, a kasnije se oticanje širilo po celom telu. Odveli su me na UKC u Banjaluku, tu sam imala vrlo stručnu lekarku, Snežanu Petrović Tepić, koja me je održala do 14. godine života bez dijalize. I neizmerno joj hvala na tome. U Beogradu su mi utvrdili da imam bolest nail patella sindrom, nasleđen od majke - ispričala je Milena.

Želi da završi školu i položi vozački NA pitanje šta planira u daljem životu, s obzirom na to da ima samo 18 godina, Milena odgovara: - Pohađam Srednjoškolski centar u Kneževu, smer šumarski tehničar. U narednom periodu su mi planovi da budem što zdravija, da završim školu, da položim vozački ispit i da nastavim srećno da živim.

Od tada je na stalnim dijalizama i pregledima. Putovala je i u inostranstvo. Nažalost, u Srpskoj ne postoji mogućnost transplantacije bubrega.

- Najviše sam se lečila u Banjaluci, a u Minsk sam išla na pretrage za transplantaciju. Na donora sam čekala u Minsku godinu i 11 meseci. Nije postojala nikakva mogućnost da kod nas dobijem bubreg, jer nema donorske mreže. Ja bih želela da se to ostvari i kod nas, da se formira donorska mreža kako bi bolesni dobijali organe i od drugih država kao što su Turska i Italija - kaže Milena.

Ova devojka je novi bubreg dobila zahvaljujući Fondu za lečenje dece u inostranstvu Republike Srpske "Duša dece", koji joj je refundirao sve putne troškove i koji je uplatio po predračunu 100.000 evra za transplantaciju.

- Želela bih da se zahvalim Fondu solidarnosti "Duša dece", direktorki Jasminki Vučković, koja je uvek bila tu za mene, kao i za svu decu koja su u sličnoj situaciji. Hvala im što su mi omogućili lečenje. Hvala i Minsku za novi život, donoru (iako ne znam ko je) doktorima i sestrama na nezi i brizi. I svima koji su tu bili za mene - poručuje Milena.