NJEGOŠ PONOS ZAVIČAJA: Mladi matematičar iz Ugljevika briljira u Velikoj Britaniji

UGLjEVIČANIN Njegoš Obradović (17) briljantni je stipendista HMC fondacije u Velikoj Britaniji.

Foto: V. Mitrić

Matematika je Njegoševa opsesija i ljubav. Do sada stečenim znanjima zasenio je pola Britanije.

- Detinjstvo sam proveo kao i moji vršnjaci u igri, ali sam već od ranih nogu stekao radne navike koje su mi bile izuzetno korisne kroz odrastanje - priča Obradović.

Po ulasku u vode matematike, Obradović je počeo da ređa uspehe u školi, ali i na raznim takmičenjima.

- Već krajem osnovne škole pojavila se želja za studiranjem u inostranstvu i za spoznajom stranih kultura - dodaje Obradović.

Zahvaljujući marljivosti i predanom radu u školi, želja mu se ostvarila ranije, pre studiranja.

- Već po polasku u srednju školu, nailazim na jednom TV programu emisiju o HMC fondaciji. Na početku se to činilo kao nešto do čega ima još mnogo jer stipendija pokriva završne dve godine školovanja. Ipak, to je vreme brzo prošlo u pripremama. Nije bilo teško nagovoriti roditelje da mi dozvole da se prijavim, jer kako su mi i oni sami priznali kasnije, nisu imali visoka očekivanja - objašnjava Obradović.

Stekao važna znanja i veštine STUDIRAJUĆI matematiku, naprednu matematiku, informatiku i biznis Njegoš Obradović je stekao važno znanje u školskoj klupi, ali i u praksi. - To znanje će mi, nadam se, pomoći da nastavim da jurim svoje snove i školovanje produžim u Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je Obradović.

Na sreću, vreme je pokazalo drugačije, i nakon intenzivnih testiranja Obradović je dobio punu stipendiju i priliku da kao jedan od trojice stipendista iz BiH svoje školovanje nastavi u Velikoj Britaniji.

- Nakon prve provedene godine u gradu Durham, na severu zemlje, sa sigurnošću mogu da kažem da je ova stipendija nezaboravno iskustvo, i da predstavlja najbolje godine mog života - ističe Obradović.

Kaže da je boraveći u domu, imao priliku da se sprijatelji sa nekim od najdivnijih ljudi koje je ikad upoznao.

- Verujem da će ta poznanstva opstati i nakon što svako krene svojim putem - rekao je Obradović.

Prvu školsku godinu završio je polaganjem internih ispita sa najvišim ocenama.

- Svi mi u Ugljeviku, od srca, radujemo se uspehu našeg genijalnog mladog matematičara, koji je svojim znanjem i umećem za relativno kratko vreme zasenio britansku naučnu javnost. To je retko kome pošlo za rukom njegovog uzrasta, ponosni smo na njega - izjavio je nedavno načelnik Ugljevika Vasilije Perić na prijemu.