SARAJEVO USTALO PROTIV ŠMITA: Svedočenje nemačkog diplomate u Sudu u Strazburu ne odgovara Bošnjacima

NAKON što su iz OHR potvrdili informaciju da Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, kojeg RS ne priznaje, odlazi u Strazbur u Evropski sud za ljudska prava radi svdočenja po "apelaciji Kovačević", bošnjački političari i intelektualci su "udarili" po Šmitu da ovim potezom ruši Dejtonski sporazum i deluje samoinicijativno i da Šmit ne može da svedoči u ime BiH kao neka treća strana.

Foto: OHR

Političko Sarajevo je čak najavilo i da će tražiti od članica Saveta za implemetacuju mira u BiH (PIK) da se izjasne da li je Šmit legitiman visoki predstavnik u BiH.

Inače, pre godinu dana po apelaciji Slavena Kovačevića, savetnika hrvatskog člana Predsedništva BiH Željka Komšića, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu doneo je presudu kojom je utvrdio da su njegova prava u kontekstu glasanja za kandidate za Dom naroda Parlamenta BiH i Predsedništvo BiH prekršena. Ukoliko ova apelacija bude i zvanično potvrđena, nakon žalbe bošnjačkih političara, moralo bi doći do promene izbornog sistema glasanja u Federaciji BiH.

U praksi to bi značilo pravljenje dve izborne jedinica u FBiH, a što u suštini odgovara Hrvatima a ne Bošnjacima, jer bi Hrvati konačno birali svoje predstavnike a Bošnjaci ne bi mogli uticati svojim glasovima na njihov izbor.

Potredsednik Federacije BiH Refik Lendo poručio je da je veoma štetna odluka Šmita da ide u Strazbur da svedoči i da će ovo imati posledice na politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i vladavinu prava i demokratsko društvo u celini.

On navodi kako je posebno štetna politička poruka koja se izvodi iz takve njegove odluke, "a koja implicira podršku ciljevima hrvatske nacionalne politike u BiH".

Nazaduje razvoj demokratije IZ "Kruga 99", nevladine organizacije koja okuplja bošnjačke intelektualce, ističu da se Šmit sam pozvao u Strazbur. - On traži da bude "treća strana - intervencija" u postupku, ali ne da se pojavi kao "prijatelj suda" u slučaju dr Kovačevića. Zvanično saopštenje OHR o tome da su pozvani kao "prijatelji suda" je apsolutna neistina. Šmit direktno utiče da se BiH i dalje drži zarobljena u procepu etno-politika i nazaduje u svom demokratskom razvoju - poručuju iz "Kruga 99".

Povodom svedočenja Šmita u Strazburu i poruka iz političkog Sarajeva oglasio se i predsednik RS Milorad Dodik koji je poručio da je Kristijan Šmit lažni visoki predstavnik, i upitao kako se Šmit može pojaviti u Sudu u Strazburu, a ne može pred Sudom BiH.

- Jedino iz toga svega je dobro što su ovi dole u Sarajevu, koliko vidim, shvatili da se radi o laži - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da se postavlja pitanje kako se Šmit može pojaviti u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Kovačević", a ne može u Sudu BiH u slučaju koji se vodi protiv njega.

- Kako je moglo da se odbije njegovo pojavljivanje u slučaju koji je on sam kreirao, nametnuo zakon na koji nije imao pravo da bi se tužio Milorad Dodik zato što ne poštuje Šmita. A kad ga zovneš da posvedoči, onda on pobegne i ostavi me u sarajevskoj čaršiji da govori o tome jesam li kriv ili nisam - izjavio je Dodik.