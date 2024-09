ORUŽANE SNAGE PREVOZE GLASAČKE LISTIĆE: CIK potvrdio da će OS BiH transportovati materijal za izbore

NAKON što su propala dva tendera oko prevoza izbornog materijala za Lokalne izbore u BiH, koji će se održati 6. oktobra, Centralna izborna komisija (CIK) BiH je saopštila da će izborni materijal prevoziti vozila Oružanih snaga BiH.

CIK naložio brojanje glasova pre proglašenja rezultata, Foto faktor.ba

Iz CIK su saopštili da su dobili odluku ministra odbrane u Savetu ministara Zukana Heleza o pozajmici resursa tog ministarstva za transport glasačkoh listića za predstojeće izbore.

- Od 29. septembra do 14. oktobra biće realizovana tri dostavna ciklusa. Odluka će biti realizovana i detaljno uređena kroz zaključivanje ugovora o pozajmici - saopšteno je iz CIK.

Iz CIK napominju da je zatraženo odobrenje upotrebe kamiona i kombija Ministarstva odbrane za transport izbornog materijala za lokalne izbore, i to od skladišta CIK u Istočnom Sarajevu do gradova i opština u BiH i vraćanje do skladišta.

U saopštenju se navodi da se transport odvija uz policijsku pratnju, uz prisustvo službenika CIK BiH koji je zadužen za primopredaju materijala.

Iz CIK ističu da su se obratili Ministarstvu odbrane u Savetu ministara nakon što je poništena prethodna odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke.

Sredstva INAČE, firme koje su se prijavljivale na tender za prevoz izbornog materijala odustale su od istog jer, kako je saopšteno iz tih firmi, vrednost tendera od 200.000 maraka nije dovoljna da se finaNsijski pokrije transport.

- Imajući u vidu odredbe Izbornog zakona BiH, prema kojem su svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u BiH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima obavezni da pomažu organima nadležnim za sprovođenje izbora, CIK se 5. septembra za podršku obratio Ministarstvu odbrane - precizira se u saopštenju iz CIK.