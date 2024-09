SRPSKA NE DA SVOJ IZBORNI ZAKON: Odluka Ustavnog suda BiH neće se primenjivati u RS

ZA Republiku Srpsku njen Izborni zakon je ustavan i primenjivaće se!

Foto SRNA

Nikakva odluka Ustavnog suda BiH, a pogotovo jer tamo ne sede sudije iz RS, neće oboriti taj akt, poruka je iz Srpske nakon što je taj sud stavio van snage Izborni zakon RS uz obrazloženje da nije u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom BiH, jer se time navodno preuzimaju nadležnosti institucija BiH.

Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je da je Izborni zakon Srpske ustavan i da će taj zakonski akt biti primenjivan. Dodaje da Ustavni sud u svom radu krši najviši pravni akt, Dejtonski sporazum i međunarodne principe ustavnog prava i čini sve da zgadi BiH koju treba da brani i predstavlja. Kako kaže, Ustavni sud je zadužen po zakonu da ocenjuje saglasnost akata sa Ustavom BiH.

- Da Ustavni sud drži do toga onda bi rekao da je Izborni zakon RS ustavan, jer on upravo predviđa na koji način će se vršiti izbori i poštuje Ustav BiH - istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je Ustavni sud BiH politička institucija koja nastoji da sprovodi politike, a ne Ustav i time komplikuje odnose. Naveo je da su oni sada izmislili krivično delo nepoštovanje odluka Ustavnog suda.

Menja ustavni položaj entiteta SINIŠA Karan je pojasnio da Ustavni sud BiH svojim odlukama bitno menja ustavni položaj entiteta u odnosu na BiH, a istovremeno je sebi omogućio delovanje koje je van dometa i kontrole entiteta. - Ustavni sud BiH ovakvim odlukama ne samo da je izašao iz okvira ustavne nadležnosti, već svojim delovanjem postaje najjači adut u rukama zagovornika nove ustavne stvarnosti suprotne dejtonskom Ustavu BiH - kaže Karan.

- Mi poštujemo Ustavni sud RS i Ustav RS, Ustav BiH. To što tamo sede tri stranca koji primaju dobre plate i ne dolaze u Sarajevo, odlučuju na daljinu, to je druga priča. To je realizacija jedne podmukle politike kojom se sada, umesto rigidnih visokih predstavnika, nameće Ustavni sud kao krajnji donosilac odluka - smatra Dodik.

Predsednik Vlade RS Radovan Višković poručio je da je ovde reč o otimanju nadležnosti i da Srpska ne priznaje njegove odluke.

- Izborni zakon BiH propisuje izbor lica koja su za nivo institucija BiH. Pogledajte Ustav i tamo jasno piše koje su i čije nadležnosti - rekao je Višković.

Pojasnio je da je Izborni zakon RS propisuje ono što je ustavna nadležnost Srpske, a to je izbor predsednika, potpredsednika, poslanika za Narodnu skupštinu, načelnika, gradonačelnika i odbornika. Višković smatra to nema nikakve veze sa Izbornim zakonom BiH, i da je to oteta nadležnost Srpske.

- To je oteto, ali budite sigurni da će biti vraćeno - poručio je Višković.

Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da je Ustavni sud trenutno antidejtonski, neustavan, samozvani, jednostavno rečeno - otuđeni centar moći grupe stranaca i domaćih unitarista, a sve sa ciljem da oduzima deo po deo nadležnosti Srpske.

- Ustavni sud BiH, umesto da čuva Ustav, dao je sebi za pravo da ga tumačeći, po nekim svojim pravilima menja, vršeći reviziju ustavnih normi i prekrajanje našeg izbornog sistema - istakao je Karan.