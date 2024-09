BITKA ZA BANJALUKU: U RS i BiH zvanično počela kampanja za lokalne izbore 6.oktobra

U BOSNI i Hercegovini juče je i zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore, koji će biti održani 6. oktobra.

Stranke, stranački i nezavisni kandidati će do 5. oktobra, do 7 sati, moći da predstavljaju svoje programe, nakon čega će nastupiti 24-časovna izborna tišina. Učešće na izborima overeno je za 296 političkih subjekata i 26.089 kandidata. To obuhvata 110 političkih partija, 58 koalicija, 76 nezavisnih kandidata, 43 nezavisna kandidata nacionalnih manjina i devet lista nezavisnih kandidata.

Za skupštine opština i opštinska veća overeno je učešće 25.703 kandidata, među kojima je 42,61 odsto žena. Kada je reč o kandidatima za načelnike, odnosno gradonačelnike, ima ih 386, od toga je 29 žena.

Što se tiče Republike Srpske, borba za načelničke i gradonačelničke fotelje, kao i odborničke mandate vodiće se u 64 lokalne zajednice. Glavni obračun u Srpskoj vodiće se u Banjaluci. Nakon što je pre četiri godini SNSD-ov kandidat Igor Radojičić izgubio od Draška Stanivukovića (PDP), SNSD je glavna snage okrenuo prema pobedi u Banjaluci i vraćanju gradonačelnikove fotelje.

Kandidat SNSD za gradonačelnika najvećeg grada u Srpskoj je dr Nikola Šobot i on izlazi na megdan aktuelnom gradonačelniku Drašku Stanivukoviću koji je kandidat PDP. Zanimljivo je i da SNSD ima svoje kandidate u svim lokalnim zajednicama RS. Pored Šobota i Stanivukovića, gradonačelničku fotelju u Banjaluci je naciljala i Jelena Trivić, kandidat Narodnog fronta.

SDS najjači u opoziciji NAKON stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), najviše kandidata za čelne ljude lokalnih zajednica u Srpskoj daće SDS - Volja naroda, više od 40, dok u više od 20 neće imati kandidate. Ostali članovi opoziconog bloka RS daće kandidate za 19 načelnika i gradonačelnika.

Lider SNSD Milorad Dodik poručio je na otvaranju kampanje u Banjaluci, da se pobeda u ovom gradu zove Nikola Šobot. On je istakao da SNSD sa svojim kandidatima i listama pretenduje da pobedi i u ostalim lokalnim zajednicama u Srpskoj, i dodao da izlazi i u devet opština u Federaciji BiH.

- Već smo u pobedničkom raspoloženju, naš kandidata za gradonačelnika Banjaluke Nikola Šobot je najbolja pobeda koju ovaj grad može da ima u novijoj političkoj istoriji. Svojim angažmanom vratiće duh rada i sređenosti svega onoga što nismo mogli da gledamo u Banjaluci u proteklom periodu - istakao je Dodik nakon što je zalepio prvi plakat u Banjaluci.

Predsednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Hadžiabdić saopštila je da svi politički subjekti kampanju mogu sprovoditi na celoj teritoriji BiH, a nadležni organi su dužni da obezbide slobodu njihovog kretanja i kretanja njihovih birača i pristalica, kao i ravnopravan tretman u njihovim zahtevima da javna mesta koriste u svrhu kampanje.

Ona je navela da su politički subjekti dužni da obezbede ravnopravnu promociju kandidata oba pola u izbornoj kampanji. Za kršenje izbornih pravila predviđene su kazne do 30.000 KM.