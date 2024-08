DOGOVOREN VAŽAN POSAO: Dodik obezbedio više od pola miliona evra za autoput BGD-SA kroz Srpsku

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je za portal sarajevskog Avaza da je u istanbulu uspeo da dogovori početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo kroz Republiku Srpsku i Brčko distrikt, te apelovao na vlasti u Federaciji da ubrzaju pregovore o izgradnji deonice na tom području BiH.

Foto: Szilard Koszticsak/MTI via AP





Naveo je da su dogovorene deonice od Donjeg Vardišta (kod Višegrada) do Istočnog Sarajeva, dužine 130 kilometara i kroz Brčko distrikt u dužini od 33 kilometra

- Ovde smo definisali značajan deo uslova, s njihovom bankom, iz razumljivih razloga ne mogu reći o kojoj se radi, ali smo obezbedili više od 500 miliona evra za izvođenje radova na prostoru Republike Srpske i Brčko distrikta. Iza ovoga će naravno stajati Republika Srpska. Preostaje još da se, shodno međudržavnom ugovoru između Republike Srbije i BiH, verujem u septembru, najkasnije oktobru, pojavi taj konačan sporazum o izvođenju radova na Parlamentarnoj skupštini i u Predsedništvu BiH - naveo je Dodik.



Predsednik Srpske kaže da bi se time završila formalna procedura i krenulo s pripremama za projektovanje i izvođenje.

- U razgovorima je učestovala i kompanija uime turske države koja je određena da vodi ove razgovore. Mislim da smo završili najteži deo toga, a to je da su finansijski uslovi za nas prihvatljivi - kaže Dodik.



Ističe da na sastanku nije bilo moguće razgovarati o trasi autoputa kroz Federaciju.

- Za to su, naravno, nadležni federalni organi, ali verujem da će na bazi ovoga biti ubrzani i procesi za Federaciju - istakao je.

Dodik kaže da se jedinstveno radilo na ovom projektu, ali da je nastao problem u vezi s Federacijom i trasom.

- Da li da ide prema Doboju, Tuzli... To, koliko znam, i dan-danas predstavlja problem. Međutim, ono što je važno, od toga se nije odustalo. Srbija je već izgradila svoj deo, na deonici od autoputa Beograd - Zagreb pa do Rače izgrađen je i most. Mi već gradimo deo od Rače do Bijeljine. Dogovaramo i deo za Brčko distrikt. Ono što je važno za Srpsku jeste deo od Istočnog Sarajeva do Vardišta - kaže Dodik.

Smatra da je to važno, jer, kada bi se izgradila ova deonica, rešila bi se putna izolovanost BiH.

- Zato je moj apel nadležnima u Federaciji da ubrzaju ove pregovore - poručio je Dodik.

