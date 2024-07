IGORU PETA "LASTA": Tradicionalni skokovi sa banjalučkog mosta

TRADICIONALNIM skokovima sa Gradskog mosta počelo je 71. izdanje manifestacije "Leto na Vrbasu". Od ukupno 20 takmičara, po oceni žirija, najlepšu "banjalučku lastu" izveo je Igor Arsenić iz Banjaluke, kojem je ovo već peta titula po redu.

banjalučka lasta foto Ačavić

- Za mene je ovo peta titula i moram da kažem da mi ovo mnogo znači, jer je ovo naša porodična tradicija koju čuvamo već dugi niz godina. Ovo je manifestacija sa tradicijom koja traje 71 godinu, zbog čega smatram da "Banjalučka lasta" treba da dobije poseban status. Naša ideja je da statua "lasta" krasi most i tu inicijativu pokrenućemo već ove godine - istakao je Arsenić.

Ovoj tradicionalnoj manifestaciji prisustvovao je i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da je posebno radostan što je Banjaluka 71. "Leto na Vrbasu" dočekala na najbolji mogući način, uz šest kilometara uređenih obala Vrbasa i istorijski trenutak u kojem je zasvetlila tvrđava Kastel.

Osvetljena tvrđava Kastel UZ uređenje obala Vrbasa, radi se i šetalište uz tvrđavu Kastel, koja je nakon svoje istorije duge 1.800 godina konačno osvetljena, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

- Već 71 godinu u našem gradu održava se manifestacija "Leto na Vrbasu", ali ovo je leto koje Banjaluka u svojoj modernijoj istoriji dočekuje najspremnije. Uredili smo potez od Gradskog do Zelenog mosta, sada radimo potez od Zelenog mosta do kafića "Alibaba", a potom radimo potez sve do plaže "Vrućica" - istakao je gradonačelnik.