UBIO BRATA I SNAJU, PA PRESUDIO SEBI: Tragedija u Sarajevu

Kada su vatrogasci ugasili vatru pronašli su tri tela. Ali, dolaskom policije i tužioca na teren utvrđeno je da su u kući tela braće Almira i Muamera Česira i Emire Muamerove supruge.

Uviđajem je utvrđeno da je Amir pucao iz pištolja u brata Muamera i snaju Emiru, a zatim zapalio stan i bacio bombu, te presudi i sebi!

Prema nezvaničnim informacijama, Almir Česir je došao s pištoljem i prvu ispucao nekoliko metaka, a zatim je nastavio krvavi pir.

- Almir je došao s pištoljem i prvo ispucao pet-šest metaka kako bi prvo isprepadao Muamera. Ranio ga je u noge, a žena je odmah zapomagala i što su čule komšije. Onda je Almir bacio bombu i zapalilo kuću, pa i sebi presudio. Komšinica je zvala policiju, koja je brzo stigla - ispričao je za medije Kasim Česir, stric nastradalih u stravičnom zločinu, koji kaže da još ne veruje šta se desilo.

Svađe među braćom bile česte

JEDAN od komšija rekao je da su svađe među braćom Česir bile česte i da je pre godinu dana stariji Almir teško pretučen.

- Pre godinu dana su imali problem između sebe. Starijeg brata su pretukli da je ostao bez oka i nije mogao da hoda. Tada je rekao da to nije još završeno. I eto preksinoć to se i dogodilo. Nije me iznenadilo, ali nisam očekivao da će se tako tragično završiti - rekao je komšija.