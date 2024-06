NESTALI, RANA KOJA NE ZACELJUJE: Uz sveće i cveće obeležene 32 godine od egzodusa srpskog naroda iz Mostara (FOTO)

PALjENjEM sveća i spuštanjem cveća sa mosta u reku Bunu, u istoimenom mestu kod Mostara, obeležene su 32 godine od pogroma i progona srpskog stanovništva iz Mostara i doline Neretve kada je stradao 431 čovek, a više od 30.000 ljudi napustilo ognjišta, dok se za 81 osobom i dalje traga.

foto SRNA

Sredinom juna 1992. upravo na tom mestu u Buni stradalo je 29 ljudi, a traga se za još sedam tela. Porodice i potomci stradalih kažu da pronalazak i identifikaciju posmrtnih ostataka koči politika, Tužilaštvo BiH ne radi ništa iako su dostavljeni dokazi i video- materijal, zbog čega i danas postoje otvorene rane i bol.

Milenka Brstina kaže da već 32 godine traži tri člana svoje porodice, muža i njegova dva brata koji su nestali u naselju Buna.

foto SRNA

- Ne postoji razmena, a da nisam tu bila. Do sada ništa nađeno nije. Ne tražimo spas ni u policiji ni tužilaštvu. Tužilaštvo nemo ćuti, svi ćute na to. Nema više ni razmena i priče, ni pominjanja nestalih. Ipak, sve dok sam živa neću izgubiti nadu da ću ih naći. Mi smo pre rata živeli u Drčevicama i tu sam napravila spomenik i stavila njihovu sliku. Spomenik je još prazan. Imam nadu da to tako neće ostati - rekla je Brstina.

Slavica Slavić traži brata Sinišu Marića i priča da svake godine na ovaj dan dolaze na mesto stradanja sa istim pitanjem, ali bez odgovora.

Nevesinje OBELEŽAVANjE stradanja Srba iz doline Neretve i Dana nestalih nakon Mostara, nastavljeno je u Nevesinju. Tamo je položeno cveće na Spomenik slobode i Spomen-kosturnicu na Gvozdu. Predsednik Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nevesinje Aljonka Dželetović podsetila je da su u Republici Srpskoj i dalje traga za 1.642 osobe, a da se u spomen-kosturnicama u Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Banjaluci nalazi 570 neidentifikovanih posmrtnih ostataka.

- Postoje dokumenti, slike i snimci o stradanju moga brata ali svi su gluvi, od tužilaštva i ostalih. Oglušili su se na naše žrtve, na moga brata - rekla je Slavićeva.

Zamenik predsednika Gradskog veća Mostara Velibor Milivojević kaže da su ovo dani bola za srpski narod u Mostaru, kada su napuštali svoje domove, kada su rušene srpske bogomolje.