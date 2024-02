LAKŠE DO KROVA NAD GLAVOM: GradTrebinje potpisao ugovore sa deset porodica

Radi o projektu kojim Gradska uprava daje određene subvencije, a time olakašava izgradnju stambenih objekata.

Nikola Barzut i njegova buduća supruga Aleksandra počinju graditi zajednički dom i, kako kažu, ostaju u Trebinju.

- Cena rente i građevinske dozvole je niža 50 odsto, a cena placa je bila povoljna. Nadamo se da ćemo i dalje imati dobru saradnju sa Gradskom upravom - rekao je Nikola.

Nikola Sorajić, koji je sa suprugom i decom podstanar 14 godina, kaže da mu je Gradska uprava izašla u susret da počne da gradi svoju kuću i ostane u svom gradu, zahvaljujući pogodnostima koje su ponudili, a slično je istakao i Miljan Sarić koji se u Trebinje doselio pre pet godina iz Višegrada.

Odluka o popustima

GRAD Trebinje je na sednici Skupštine grada doneo odluku da se uvedu popusti na rentu i uređenje građevinskog zemljišta od treće do šeste zone, a za one koji grade do 200 metara kvadratnih korisnog prostora, odnosno objekte za individualno stanovanje.