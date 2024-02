"ŠVABO JE BIO LAFČINA" Poznanici ubijenog Zvonimira otkrivaju nepoznate detalje iz njegovog života

POZNANICI ubijenog Zvonimira Stefanovića (53), zvanog Švabo, ispričali su za Srpskainfo detalje iz njegovog života o kojima, kako kažu, malo ko zna.

foto: Fejsbuk

- Bili smo klinci, a tada je 'Portoriko' bio, barem za nas, glavno mesto izlaska. Švabo je radio na ulazu i kada bi nas, malu raju iz Budžaka ugledao govorio je: 'Ovo su moji, puštaj ih!' Imali smo svoj separe, što je za nas, u to vreme, bila velika čast i sve to zahvaljujući Švabi. On je za nas bio lafčina i takvog ću ga se sećati uvek - priseća se jedan njegov poznanik.

Drugi poznanik ubijenog Banjalučanina priča kako je ružno da ostane samo u javnosti informacija da je Stefanović bio narkoman i osuđivana osoba, jer tako nešto ubijeni Banjalučanin nije zaslužio.

Dodaje da je nedavno razgovarao sa Stefanovićem i da mu je on rekao da je čist.

- Malo je ovakvih ljudi bilo u gradu, a oni koji su ga poznavali znaju da je u suštini bio dobar čovek, da nije bilo druker. Robijao je nekoliko godina zbog droge, jer nije hteo da izda prijatelja - priča Švabin poznanik.

Dodaje kako je Stefanović bio i borac Vojske Republike Srpske i da je bio ranjavan, te je i na taj način pokazao o kakvom čoveku se radilo.

Zvonimir Stefanović, zvani Švabo, ubijen je u banjalučkom naselju Borik, a zbog sumnje da je izvršila teško krivično delo uhapšena je Milica D. (31).