U TREBINJU OBELEŽENA 31 GODINA OD SMRTI SRĐANA ALEKSIĆA Ne osuđujem Srđanove ubice, osuđujem one koji svađaju ljude

Na gradskom groblju u Trebinju obeležena je 31. godina od smrti Srđana Aleksića, mladića iz tog grada koji je izgubio život kada je odbranio svog sugrađanina Bošnjaka, Alena Glavovića, od četvorice pripadnika nekadašnje Vojske Republike Srpske.

D. Curać

Srđanov herojski čin obišao je regiona, a njegov otac Rade i ovaj put s ponosom je pričao o svom sinu. Rade je i ovom prilikom naglasio da je rat bio strašna tragedija koja je zavadile ljude, te upitio poruku mladim generacijima da moraju preuzeti stvari u svoje ruke i boriti se za ličnu slobodu. On je posebno istakao da za mladost ima spasa, ali da su nažalost starije generacije zaglibile u blatu, da navijaju za rato a ne za mir, dele se na one koji navijaju za Ruse ili Ukrajince, Izraelce iili Palestince. Ono što ga je posebno ražalostilo desilo se pre par dana kada su ga pitala da li mu je milo što je jedan od ubica njegovog sina preminuo.

D. Curać

-Kako da se radujem nečijoj smrti. Ja tog čoveka ne osuđejem i iskreno meni ga je žao. Ja osuđujem sve one koji diktiraju da ljudi ginu. Da ginu mladići kao što je bilo hiljade Srđana u celoj BiH. Treba osuditi njih, sve one koji ne učustvuju u ratovima ali ih izazivaju, a ne čoveka koji je bio među onima koji su ubili Srđana. Stvarni zločinci su ti koji su nas zavadili i time stvorili uslove da se ovde dešavaju zločini

– istakao je Rade Aleksić.

Gradska uprava Obeležavanju 31 godine od smrti Srđanu Aleksiću prisustvovali su i predstvanici grada Trebinja. Kako je istakao zamjenik gradonačelnika Trebinja, Dražen Bošković, u ovoj lokalnoj zajednica opredeljeni su da šalju poruke mira i da zagovaraju tolerancij jer se jedino na takav način može preventivno delovati da se ne ponovo one loše stvari iz prošlosti.

Otac Srđana Aleksića kaže da ga raduje što se priča o njegovom sinu i dalje prepričava, a

-Imam utisak da mnogo ljudi doživljava moju gubitak kao i ja. S jedne strane teško mi je, a sa druge to to me posebno raduje. Volio bi da mladi ljudi shvate Srđanovu poruku i da oni budu ti koji će donositi važne životne odluke, odnosno neće dopustiti da bilo ko drugi upravlja njihovim razmišljanjima – rekao je rade Aleksić.