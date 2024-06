"JAKO SAM SREĆAN!" Selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi posle meča Austrija - Srbija ne skriva oduševljenje

Fudbalska reprezentacija Srbije porazom je počela dvonedeljne pripreme pred Evropsko prvenstvo: "orlovi" su u Beču izgubili od Austrije, posle čega je na zanimljiv način reagovao njihov selektor Dragan Stojković Piksi.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, posle očajnih prvih pola sata, Srbija je drastično popravila utisak, ali izgubila od Austrije.

Nedugo zatim, u izjavi za Radio-televiziju Srbije, selektor "orlova" je istakao:

- Bolje da ne počnemo od početka (smeh). Osećanja su mi malo pomešana. Krivo mi je što smo izguibili, ali sam zadovoljan reakcijom igrača i onim što se dešavalo u drugom delu meča. Bili smo jako blizu da postignemo drugi gol, i pritom mislim da nismo zaslužili da izgubimo. Ali, dobro, to je fudbal. Ovo je jedan dobar test. A igrali smo protiv jedne vrlo, vrlo dobre, jake, kompaktne ekipe kao što je Austrija. To će nas, otprilike, čekati u Nemačkoj - započeo je Stojković.

Gotovo u dahu, dodao je:

- Generalno, dobra protvera. Ima loših stvari, ali ima i dobrih stvari. Već noćas ćemo raditi, a nema spavanja za trenere, radićemo video-analizu. Želim da već sutra igrači na sastanku vide gde su bili dobri, a gde loši.

Dragan Stojković Piksi tokom meča Austrjia - Srbija / FOTO: Tanjug/AP

Na pitanje o lošem početku, što nije prvi put, odgovorio je ovako:

- To je za analizu. Ali, dobro, mi smo krenuli sa četvoricom u liniji u početnoj fazi igre, ali... Opet me nešto uverilo da nije to to, da ipak moramo da se vratimo na ono što najbolje znamo, da izađemo visoko, da pritisnemo protivnika, jednostavno da kroz naš stil probamo da dođemo do dobrog rezultata.

Istakao je da ne treba smetnuti s uma stvorene šanse koje je Srbija imala:

- Mi smo bili dva gola u minisu, ali ne zaboravite da smo imali nekoliko velikih šansi u prvom poluvremenu. Nismo ih iskoristili. Daj da ih iskoristimo kad treba, u Nemačkoj. A biće to dobro, biće... Sledi jedna dobra anliza, sledi i odličan rival, Švedska. Sabraćemo utiske i videti šta je to najbolje što Srbija može da pruži. Sigurno da će ove dve utakmice dati meni kao selektoru dati odgovore što se tima tiče, igrača, njihove forme, i tako dalje, i tako dalje.

Problema u ekipi - ima:

- Imali smo nekih problema. Sa Kostićem... Spajić je sam tražio izmenu, Saša Lukić nije spreman za svih 90 miuta... Tako da, rešavaćemo te neke probleme u hodu, imamo dovoljno vremena, ali ova utakmica je odlična za analizu. Nisam srećan što smo izgubili, ali sam jako srećan da smo onako hrabro odigrali i da smo bili vrlo blizu pozitivnog rezultata - zaključio je selektor Dragan Stojković Piksi.

Spisak fudbalera Srbije za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024

Podsetimo, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak igrača koje će voditi na Evropsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović.

Odbrambeni igrači: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Srđan Babić, Uroš Spajić, Nemanja Stojić.

Vezni red: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Srđan Mijailović, Sergej Milinković Savić, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Veljko Birmančević, Filip Kostić, Filip Mladenović, Andrija Živković, Mijat Gaćinović

Napadači: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov.

Kada se igra EURO 2024, kada su utakmice Srbije?

Evropsko prvenstvo se održava od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, a Srbija je u grupi C sa nacionalnim selekcijama Engleske, Slovenije i Danske.

Fudbalska reprezentacija Srbije je u grupi C, i igraće najpre protiv Engleske (16. juna od 21 sat u Gelzenkirhenu), a potom dva meča na minhenskoj Areni - najpre 20. juna od 15 sati protiv Slovenije, te 25. juna od 21 protiv Danske.

Pre toga, ekipa selektora Stojkovića ima još jednu proveru:

U subotu, 8. juna, od 18 časova gostuje Švedskoj, i to u utakmici na kojoj će se od fudbala oprostiti Zlatan Ibrahimović.

Ako vas Evropsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite ga na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj EURO 2024.

