ZAPAD U NEVERICI: "Duh" Novaka Đokovića i dalje je na Rolan Garosu, besna publika sada je potpuno zbunjena! (VIDEO)

Novak Đoković je na antologijski način prošao u četvrtfinale Rolan Garosa, ali je dan kasnije morao da se povuče sa tog grend slem turnira. Međutim, "njegov duh" ostaje na terenima pariskog turnira - a za to se pobrinula Mira Andrejeva, tenisko "čudo od deteta" na koje je Rusija ponosna.

Podsetimo, Đoković je u neverovatnom meču u pet setova pobedio Serundola, ali je tom prilikom doživeo povredu desnog kolena.

Nadali su se istinski ljubitelji tenisa, a naročito Noletovi navijači, da će on ove srede moći da igra protiv dvostrukog uzastopnog finaliste Otvorenog prvenstva Francuske u tenisu Kaspera Ruda, ali...

Novak Đoković je odlučio da se povuče sa Rolan Garosa zbog povrede, a time je prepustio i prvo mesto na ATP listi. Štaviše, povreda je toliko ozbiljna da je, prema poslednjim informacijama, Đoković već operisan.

A u meču u kome je preokrenuo rezultat protiv Serundola, i pored vrlo ozbiljne zdravstvene situacije, u jednom trenutku se desilo da je Novaku publika zviždala. Bilo je to kada je vodio sa 1:0 u setovima, a u drugom Argentinac imao dve uzastopne brejk/set lopte. Dok se Nole spremao da servira - deo navijača mu je zviždao.

Naravno, nije to bio prvi put u karijeri da Đoković ima publiku protiv sebe.

"Oni viču 'Rodžer!', ja čujem 'Novak!'"

Svojevremeno je, posle antologijskog meča sa Federerom na Vimbldonu, baš o takvom ponašanju navijača upitan, a on je iskreno odgovorio:

- Takve stvari pokušate da ignorišete, ali, naravno, to je veoma teško. Sa druge strane, ja to svesno permutujem u mojoj glavi, pa kada god oni viču "Rodžer!", ja čujem "Novak!". Znam, ovo možda zvuči pomalo luckasto, ali stvarno to volim da radim. Prosto na taj način sebe pokušavam da ubedim da oni upravo to izgovaraju.

Sada nema Novaka da tako nešto doživljava i u glavi permutuje, ali - publika se na prilično ružan način okrenula protiv nove zvezde tenisa, Ruskinje Mire Andrejeve.

Ona je pobedom nad Viktorijom Azarenkom potvrdila da, iako je tek nedavno (29. aprila) napunila 17 godina, grabi ka svetskom vrhu. Potom je u šesnaestini finala izbacila i Amerikanku Pejton Stirns, da bi se sa gnevom francuskih navijača susrela u svojoj prvoj grend slem osmini finala.

Novakov duh - "živi" na Rolan Garosu i dalje

Andrejeva je, naime, tada imala naspram sebe Moskovljanku koja je rešila da se odrekne ruskog državljanstva i pasoša Ruske Federacije, Varvaru Gračovu. A kako je ta teniserka sada predstavnica upravo francuskog tenisa, publika na Rolan Garosu je zdušno nju bodrila. I to čak i kada se, obično, na teniskim mečevima ćuti. Ili kada se Mira Andrejeva sprema da servira.

Ali, uzalud je to bilo domaćim navijačima: ruska senzacija je posle sat i po tenisa pobedila sa 7:5, 6:2, pa onda dodatno šokirala one koji su se iz petnih žila trudili da joj smetaju:

- Kad god su oni (navijači) vrištali "Varvara! Varvara!", ja sam sebe ubeđivala da skandiraju meni. I, to je urodilo plodom! - nasmejana je konstatovala Mira Andrejeva, "razoružavši" tako one koji su bili protiv nje.

Sada je čeka izuzetno težak zadatak, jer ove srede igra protiv druge teniserke sveta, Arine Sabalenke, no...

Više nema nikakve sumnje da i po rezultatima, a i po mentalitetu koji je "pelcer" pomenutih "psihičkih majstorija" Novaka Đokovića, Mira Andrejeva krupnim koracima grabi ka sopstvenom, vrlo zapaženom mestu u teniskoj istoriji.

