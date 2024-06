"ĐOKOVIĆ NEĆE IGRATI ČETVRTFINALE ROLAN GAROSA!" Šokantne reči bivšeg Novakovog trenera: Oni su mu iščašili koleno

SAGA oko Novaka Đokovića ne prestaje. Pitanje svih pitanja na Rolan Garosu je da li će se Srbin pojaviti u četvrtfinalu na megdanu Kasperu Rudu.

FOTO: Tanjug/AP

Još uvek se čeka magnetna rezonanca, ali jedan od onih koji fenomenalno zna i tenis, ali i Srbina je Nikola Pilić. Jedan od prvih Novakovih učitelja u razgovoru za "Republiku" je bio više nego pesimističan.

- Meni se čini da Novak neće nastaviti turnir. On je pametan, verujem da će se pitati da li ima smisla izlaziti na teren protiv sedmog tenisera sveta ako nisi dovoljno spreman. To ne ide tako. Đoković nije imao ovakve povrede, uvek je bio fizički izvanredno spreman, ali ta kolena su 20 godina u profesionalnom tenisu, a on ima 37 godina. Pa jedini je ostao od "velike četvorke", povrede i godine su slomile Rafaela Nadala, Endija Marija i Rodžera Federera - rekao je Pilić, pa dodatno argumentovao mišljenje zašto Nole ne bi trebalo da igra protiv Ruda ako je povreda ozbiljna:

- Novak je već napravio više od svih, nema se šta kome dokazivati. Idu Vimbldon i Olimpijske igre, a on želi zlato u Parizu. Zašto bi rizikovao da mu koleno još više strada.

A na pitanje novinara da li Novakovo zdravstveno stanje ima veze sa tim što su ga organizatori Rolan Garosa stavili da igra u sitne sate dugačak meč sa Lorencom Muzetijem, legendarni stručnjak je poentirao.

- Kako ne, pa njemu je zbog toga možda iščašeno koleno. Francuzi su direktno na to uticali. Pa oni su najboljeg tenisera sveta, branioca titule i nekoga sa 37 godina stavili da počne meč u 22.30. To je sramota. Šta su očekivali nego da igraju do duboko u noć. Završili su posle tri sata izjutra, a tvrdim da Novak posle takvih napora nije zaspao do šest-sedam ujutro. Onda je taj dan proveo u "otrežnjenju" i nepravilnom oporavku. Sa ovim duelom protiv Argentinca on je proveo devet sati na terenu u dva dana, a povredio se negde na pola toga. Zato je vrlo moguće da su Francuzi direktno uticali na to da Novak iščaši koleno. Samo se nadam da se moje slutnje neće obistiniti i da će Đoković biti sposoban da izađe na megdan Rudu. Ako ne bude na 100 odsto, bolje da ne igra - zaključio je Pilić za "Republiku".

Ipak, dok ima nade i mi verujemo da će se Novak Đoković kao mnogo puta do sada podići i pokazati od čega je, a uz to i demantovati svog učitelja Nikolu Pilića.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.