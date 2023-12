NEMA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA BEZ ZNANJA LOKALA: Većina poslanika NS Srpske protiv novog zakonskog rešenja

NACRT zakona o izmenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, koji je iz Vlade stigao u Narodnu skupštinu Srpske, nije dobio pozitivne komentare većine poslanika u Parlamentu RS. Smatraju da se tim dokumentom ponižavaju lokalne zajednice, jer se predlaže da se isključe kada je reč o davanju saglasnosti da se na njihovoj teritoriji mogu sprovoditi geološka istraživanja.

Foto Tanjug

Takođe, poslanicima je zasmetala i najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može uzeti s ciljem ispitivanja. Novim zakonskim rešenjem predviđa se moguć iskop od čak 10.000 metara kubnih zemlje i materijala, umesto do sada propisanih 200.

- To je enormna količina. Ne želimo da se taj propis menja, jer je to uvođenje nelegalne eksploatacije, a vi ga vodite kao istraživanje. Ozbiljna je to količina materijala koja bi ostavila velike posledice na terenu. Vlada, podsetiću, samo dozvoljava da se u retkim slučajevima omogući iskopavanje do 5.000 kubnih metara za zemni gas - poručila je Spomenka Stevanović, šef Kluba poslanika Demos.

Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD, naveo je da vlast pre svega mora da gleda interes građana, a ne bilo kakvog krupnog kapitala, i da mu upravo na to liči Nacrt izmena i dopuna Zakona o geološkim istraživanjima RS. Nacrt je, kaže, opasan i u političkom smislu jer može da napravi ozbiljne probleme između građana, u odnosu lokalna zajednica i vlast na republičkom nivou.

Poslanik SDS Ognjen Bodiroga izjavio je da je očigledan cilj izmena Zakona o geološkim istraživanjima je da se obezvredi i ponize lokalne zajednice.

Korišćenje šumskog bogatstava MILAN Miličević kaže da se opštini Teslić se prilikom korišćenja šumskih bogatstava sa njene teritorije vrati svega 10 odsto od vrednosti posečenog drveta. - Izuzetak su lokalne zajednice u kojima je na čelu SNSD, koje su iz Kompenzacionog fonda, Fonda solidarnosti i sredstava za javne investicije dobijale milione, dok su ostale lokalne zajednice dobijale desetine hiljada maraka - tvrdi Miličević.

- Navodi se da je ovim izmenama nosilac prava na istraživanje obavezan da se pre početka istraživanja kod lokalne zajednice samo informiše o eventualnim ograničenjima za geološka istraživanja u odnosu na prostorni plan - naveo je Bodiroga.

Poručuje da ovakve izmene zakon neće proći i istakao da postoje opravdane sumnje da se iza svega krije priča vezana za litijum.

- U Srpskoj nikada neće proći eksploatacija litijuma i SDS je usvojio zaključke da je protiv tih geoloških istraživanja - naglasio je Bodiroga.

Milan Miličević, načelnik Teslića i presdednik SDS, kaže da je stava da prilikom odlučivanja o eksploataciji rudnih bogatstava krajnje mišljenje mora dati stanovništvo lokalne zajednice koje se o tome treba izjasniti putem referenduma.

- Nije slučajno to što je neko izbacio iz važećeg zakona dokument koji se zove saglasnost lokalne zajednice za geološka istraživanja. Prilikom korišćenja prirodnih bogatstava prisutan je monopol i sve je centralizovano na vrhu države kako bi se moglo manipulisati ostvarenim prihodima - istakao je Miličević.