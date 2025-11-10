ZA JELENINO LEČENJE TREBA 76 MILIONA: Tinejdžerki iz Beograda potrebna pomoć humanih građana kako bi se prikupila sredstva za terapije

TINEJDžERKI Jeleni Mišić (14) iz Beograda, kojoj je ustanovljen zloćudni tumor na mozgu, neophodna je pomoć svih građana kako bi se prikupila sredstva za njeno lečenje.

FOTO: Privatna arhiva

Nalazom je utvrđeno da Jelena ima difuzni visokogradusni gliom pedijatrijskog tipa, a adekvatnu terapiju može da dobije samo u inostranstvu za šta je neophodno prikupiti 76.700.000 dinara.

Pre par meseci devojčica je osetila tegobe, počela je da oseća vrtoglavice, promenio joj se hod, postala je pasivnija i počela je nerazumljivo da govori. Jelenin otac Vladimir rekao je za "Novosti" da su lekari pomislili da je u pitanju autoimuna bolest i sproveli razna ispitivanja, ali da je tek nakon biopsije utvrđeno da je u pitanju tumor koji je redak kod mladih.

FOTO: Privatna arhiva

- Proveli smo i četiri nedelje na neurologiji, sve analize koje su doktori uradili bile su negativne. Tražili smo mišljenje brojnih lekara - priča nam Jelenin otac. - Na predlog jednog od njih urađena je biopsija kojom je utvrđeno da ona ima difuzni visokogradusni gliom pedijatrijskog tipa. Mi smo sada u fazi prikupljanja i slanja njene dokumentacije bolnicama u inostranstvu, a za sada smo videli da je terapija moguća u Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj i Americi.

Poruke za pomoć ONI koji žele da pomognu Jeleni mogu to da učine preko fondacije "Budi human" - slanjem poruke 1894 na 3030. Pomoć je moguća i uplatom novca na dinarski račun 160-6000002376009-67 ili devizni 160-6000002377627-63 (IBAN: RS35160600000237762763;SWIFT/BIC: DBDBRSBG).

Vladimir nam objašnjava da su terapije izuzetno komplikovane i izuzetno skupe, a jedna terapija košta čak 20.000 evra. Specifičnim zračenjima tretiraju se obolele ćelije.

- Ona se svakim danom sve lošije oseća, dolaze nam patronažne ekipe koje joj daju infuziju i vitamine kako bi joj bar malo bilo bolje. Nadam se da će se ljudi odazvati našem pozivu i da će nam pomoći u prikupljanju novca - zaključio je Vladimir.

Da bi Jelena što pre otišla na lečenje u inostranstvo neophodna je pomoć i što veći odziv ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu. Osim za nastavak lečenja u inostranstvu, sredstva su neophodna za specijalističke preglede, laboratorijske analize, terapije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.