NENADU JE ŽIVOT VISIO O - PERTLI: Dvojica Nišlija pamtiće ovu nesvakidašnju avanturu u Sićevačkoj klisuri (FOTO)

POTCENjIVANjE planine moglo je skupo da košta dvojicu Nišlija, 45-godišnjaka i 64-godišnjaka, koji su se u nedelju po podne izgubili na izuzetno nepreglednom i strmom delu severne litice Sićevačke klisure pod vrhom Kusača (771 metar nadmorske visine).

foto: GSS

Oni su se u popodnevnim satima kratkog zimskog dana, iako bez iskustva i opreme, uputili od Manastira Vavedenja Presvete Bogorodice, nemarkiranim stazicama kroz gustu šumu ka strmoj krečnjačkoj litici gde ih je zatekao mrak. Niška policija je u 17.15 obaveštena da su se izgubili i na teren su se uputili pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, Gorske službe spasavanja (GSS) i šumari "Srbijašuma".

foto: GSS Pripadnici MUP i GSS tokom spasilačke misije

- Oni nisu planinari, već avanturisti upušteni u opasnu igru planinarenja na rizičnom terenu koji nisu poznavali. Samo jedan od njih je imao mobilni telefon, nisu imali baterijske lampe, ni zviždaljke koje planinari nose da bi spasioci mogli da ih lociraju! Da bude još gore, razdvojili su se i onaj sa mobilnim telefonom koga su kolege relativno brzo pronašle, nije mogao da precizno uputi našu ekipu gde da traži drugog. Oni su natovareni užarijom i nosilima u mraku "napipavali" njegove tragove. Srećom reč je poznavaocima terena i pronašli su ga, ali visoko na litici. Nisu mogli da mu priđu odozdo, već su morali da se popnu na vrh iznad njega da bi mogli da ga spuste. Ta teška operacija je trajala satima, a jedan odlomljeni kamen je pogodio člana spasilačke ekipe u rame, srećom bez težih posledica. Ponovo upozoravamo, ne igrajte se planinarenja, prvo savladajte osnovnu obuku u nekom klubu i idite sa iskusnim vodičima - ispričali su za "Novosti" u GSS.

foto: B.Subašić Kusača

Nenadu G. (44) koji se zaglavio na litici život je doslovno visio o niti pertle. To je i sam napisao u izjavi zahvalnosti spasiocima iz GSS, naročito Pavlu Đorđeviću i Dušanu Petkoviću, koju je objavio portal "Niške vesti".

- Želim da se javno zahvalim momcima iz Gorske službe spasavanja koji su mi spasli život... Istina je da sam se u toku dana popeo na slabo pristupačan teren kao amater. Zbog jako nezgodne konfiguracije terena plašio sam se klizanja, a to mi se i dogodilo. Zadobio sam lakšu povredu glave od kamena koji se odronio zajedno sa mnom - napisao je Nenad G.

Poznavaoci terena kažu da je litica pod Kusačom od krečnjaka koji je i lako se lomi. Amaterima željnim adrenalina svaka stena izgleda isto, ali kada oslonci počnu da im se odronjavaju pod rukama i nogama, oni po pravilu ne zastaju da bi se sabrali već dobijaju napad panike.

foto: GSS Opasna litica Kusače

- Učinilo mi se da je bolje da idem ka vrhu, ne bih li našao zaravan ili prolaz, ali teren je postajao sve suroviji a ja u borbi za život sve uporniji jer bi me još jedno klizanje odvelo u sigurnu smrt. Tako da sam došao do tačke bez povratka i bez mogućeg napredovanja... Bio sam oslonjen na liticu pod uglom od 80 stepeni sa jako slabim osloncem pod nogama koji se lagano krunio. Morao sam da smanjim pritisak pod nogama, pa sam nekako uspeo da izvadim pertlu i obavijem je oko zaglavljenog kamena u procepu stena i da se desnom rukom držim za nju moleći Boga da ne popusti ni kamen, ni pertla, ni jako slab oslonac pod nogama. Bukvalno vam visio iznad provalije - napisao je Nenad G.

foto: GSS Aksija spasavanja niz liticu trajala je satima

Počeo je da doziva druga s kojim je krenuo u avanturu, a srećom čuli su ga i on i stanovnici vikend-naselja i alarmirali policiju. Kada su vatrogasci-spasioci i članovi GSS došli do mladića koji je drhtao od zime i straha on je mogao samo grubo da pokaže pravac kojim je ka litici otišao njegov prijatelj.

- Posle tri sata penjanja po surovom terenu i tri sata čekanja pomoći u nemogućoj situaciji noge su počele da mi otkazuju. U možda poslednjim minutima pojavili su se na vrhu Pavle i Dule, moji spasioci. Pavle se spuštao do mene i krenula je akcija spasavanja i povratak na sigurno koji je trajao preko dva sata. Tom prilikom je od odrona, na svu sreću lakše, povređen jedan pripadnik GSS. Hvala Bogu, Pavlu i svim ostalim ljudima i službama koje su dale svoj doprinos u spasavanju mog života - napisao je Nenad G.

foto: B.Subašić Sićevačka klisura

PROVIZORNO UCRTANA STAZA

NEOPREZNI avanturisti očigledno nisu posetili sajt Planinarskog saveza Srbije, na kome se nalazi uputstvo za penjanje na Kusaču bezbednom i obeleženom stazom. Oni su se uputili ka vrhu "stazom" koju je neko provizorno ucrtao na "gugl-mapama", iako prolazi kroz zabran za divlje svinje čiji je napad potencijalno smrtonosan.